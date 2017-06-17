У черноморского побережья произошло землетрясение

Подземный толчок в акватории Черного моря с эпицентром в 40 км от Анапы произошел вечером в пятницу. Разрушений и пострадавших нет.
Подземный удар произошел в 21:27. Толчок ощутили жители Анапы и Новороссийска, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Интерфакс» отмечает, что в 21:13 возле полуострова Крым было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.
Напомним, в пятницу вечером в акватории Черного моря в районе Сочи и Туапсе был замечен смерч.
«Интерфакс» отмечает, что в 21:13 возле полуострова Крым было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.
Напомним, в пятницу вечером в акватории Черного моря в районе Сочи и Туапсе был замечен смерч.
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