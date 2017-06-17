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  • 17.06, 03:20

    У черноморского побережья произошло землетрясение

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    У черноморского побережья произошло землетрясение

    У черноморского побережья произошло землетрясение

    Подземный толчок в акватории Черного моря с эпицентром в 40 км от Анапы произошел вечером в пятницу. Разрушений и пострадавших нет.

    Подземный удар произошел в 21:27. Толчок ощутили жители Анапы и Новороссийска, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    «Интерфакс» отмечает, что в 21:13 возле полуострова Крым было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.

    Напомним, в пятницу вечером в акватории Черного моря в районе Сочи и Туапсе был замечен смерч.

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