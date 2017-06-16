В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной зажигалки

В подмосковной Балашихе в ходе конфликта соседей пострадала маленькая девочка.

Инцидент произошел на улице Советской днем в пятницу. Мужчина, находясь во дворе и укачивая на руках плачущую дочь своей знакомой, поругался с жителем дома, который находился на балконе третьего этажа.



Последний в пылу ссоры бросил с балкона зажигалку, которая попала младенцу в голову. Девочке диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщает СУ СК по области.



Проводится доследственная проверка.