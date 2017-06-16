«Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике
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«Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике
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  • 17.06, 00:18

    В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной зажигалки

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    В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной зажигалки

    В Подмосковье младенец получил <nobr>черепно-мозговую</nobr> травму <nobr>из-за</nobr> брошенной зажигалки

    В подмосковной Балашихе в ходе конфликта соседей пострадала маленькая девочка.

    Инцидент произошел на улице Советской днем в пятницу. Мужчина, находясь во дворе и укачивая на руках плачущую дочь своей знакомой, поругался с жителем дома, который находился на балконе третьего этажа.

    Последний в пылу ссоры бросил с балкона зажигалку, которая попала младенцу в голову. Девочке диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщает СУ СК по области.

    Проводится доследственная проверка.

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