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  • 16.06, 22:48

    Около 7% американцев назвали коричневых коров источником шоколадного молока

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    Около 7% американцев назвали коричневых коров источником шоколадного молока

    Около 7% американцев назвали коричневых коров источником шоколадного молока

    Примерно 7% американских граждан верят в то, что шоколадное молоко дают коричневые коровы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Американским центром инноваций в области молочного производства.

    Как пишет The Independent, еще 48% опрошенных заявили, что вообще не имеют понятия, откуда берется шоколадное молоко.

    Отмечается, что в опросе участвовали только граждане старше 18 лет. В общей сложности социологи опросили тысячу человек.

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