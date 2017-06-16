Около 7% американцев назвали коричневых коров источником шоколадного молока

Примерно 7% американских граждан верят в то, что шоколадное молоко дают коричневые коровы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Американским центром инноваций в области молочного производства.
Как пишет The Independent, еще 48% опрошенных заявили, что вообще не имеют понятия, откуда берется шоколадное молоко.
Отмечается, что в опросе участвовали только граждане старше 18 лет. В общей сложности социологи опросили тысячу человек.
Отмечается, что в опросе участвовали только граждане старше 18 лет. В общей сложности социологи опросили тысячу человек.
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