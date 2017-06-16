В питерской фан-зоне Кубка конфедераций развлекут всех болельщиков

На Конюшенной площади открыли главный летний футбольный центр Петербурга.
Фан-зона оснащена большим экраном, на котором покажут все игры Кубка конфедераций.
Организаторы обещают массу развлечений и конкурсов. Футбольный праздник будет сопровождаться и музыкой, причем живой. Гостям покажут шоу барабанщиков с электровиолончелью.
Как и на любом международном форуме, здесь также будет отдельная зона Петербурга. Там обещают выставку футбольной атрибутики. В частности, некоторые экспонаты из своего клубного музея предоставит «Зенит».
Дарья Кожанова, пресс-атташе компании-организатора фан-зоны: «Здесь примут всех. Вход бесплатный. Для тех, кто живет или работает в районе Конюшенной площади, будут выданы специальные пропуска, чтобы они могли беспрепятственно проходить. Вход будет осуществляться возле храма Спаса на крови со стороны канала Грибоедова и со стороны Марсова поля».
Гостям готовят множество сюрпризов. Раскрывать их журналистам не стали. Но заверили, что всех любителей футбола ждут автограф-сессии с известными спортсменами.
Как и на любом международном форуме, здесь также будет отдельная зона Петербурга. Там обещают выставку футбольной атрибутики. В частности, некоторые экспонаты из своего клубного музея предоставит «Зенит».
Дарья Кожанова, пресс-атташе компании-организатора фан-зоны: «Здесь примут всех. Вход бесплатный. Для тех, кто живет или работает в районе Конюшенной площади, будут выданы специальные пропуска, чтобы они могли беспрепятственно проходить. Вход будет осуществляться возле храма Спаса на крови со стороны канала Грибоедова и со стороны Марсова поля».
Гостям готовят множество сюрпризов. Раскрывать их журналистам не стали. Но заверили, что всех любителей футбола ждут автограф-сессии с известными спортсменами.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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