Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 22:48
    В питерской фан-зоне Кубка конфедераций развлекут всех болельщиков. Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В питерской фан-зоне Кубка конфедераций развлекут всех болельщиков

    комментировать

    В питерской фан-зоне Кубка конфедераций развлекут всех болельщиков

    В питерской <nobr>фан-зоне</nobr> Кубка конфедераций развлекут всех болельщиков

      На Конюшенной площади открыли главный летний футбольный центр Петербурга. Фан-зона оснащена большим экраном, на котором покажут все игры Кубка конфедераций.

      Организаторы обещают массу развлечений и конкурсов. Футбольный праздник будет сопровождаться и музыкой, причем живой. Гостям покажут шоу барабанщиков с электровиолончелью.

      Как и на любом международном форуме, здесь также будет отдельная зона Петербурга. Там обещают выставку футбольной атрибутики. В частности, некоторые экспонаты из своего клубного музея предоставит «Зенит».

      Дарья Кожанова, пресс-атташе компании-организатора фан-зоны: «Здесь примут всех. Вход бесплатный. Для тех, кто живет или работает в районе Конюшенной площади, будут выданы специальные пропуска, чтобы они могли беспрепятственно проходить. Вход будет осуществляться возле храма Спаса на крови со стороны канала Грибоедова и со стороны Марсова поля».

      Гостям готовят множество сюрпризов. Раскрывать их журналистам не стали. Но заверили, что всех любителей футбола ждут автограф-сессии с известными спортсменами.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Кубок конфедераций — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru