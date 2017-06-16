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  • 16.06, 22:48

    Трамп объявил об отмене достигнутого при Обаме соглашения с Кубой

    2 комментария

    Трамп объявил об отмене достигнутого при Обаме соглашения с Кубой

    Трамп объявил об отмене достигнутого при Обаме соглашения с Кубой

    Президент США заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

    Дональд Трамп: «Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации (Обамы — ред.) с Кубой».

    По его мнению, заключенная при Обаме сделка с Кубой «сеет насилие и нестабильность в регионе», к тому же США не получили ничего взамен. Президент убежден, что политика его предшественника в отношении Гаваны была ошибочной, передает РИА Новости.

    Трамп заявил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также Гавана должна провести свободные выборы под международным наблюдением. Президент США добавил, что туризм из США на Кубу будет запрещен.

    Однако Белый дом, как заявил Трамп, готов приступить к переговорам по новому соглашению с Кубой.

    Дональд Трамп: «Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев. Сделки, которая справедлива, и в которой есть смысл».

    Президент добавил, что посольство США, которое полноценно возобновило работу на Кубе только в 2015-м, остается открытым.

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