Мутко проведал волонтеров Кубка конфедераций в Петербурге

Сегодня Виталий Мутко лично осмотрел стадион на Крестовском острове за сутки до старта Кубка конфедераций.
Вице-премьер провел совещание в главном операционном штабе с региональными центрами во всех городах, принимающих соревнования, и проверил готовность «Стадиона Санкт-Петербург».
Ранее на встрече с журналистами он отдельно остановился на теме выкатного поля, которое в экстренном порядке заменили на рулонное покрытие за полмесяца до Кубка. По словам Мутко, чтобы не менять покрытие каждые 3–4 месяца, после окончания турнира поле необходимо будет выкатить за пределы стадиона.
Особое внимание вице-премьер уделил волонтерам. Он оценил местные столовые и поинтересовался, как студенты добираются от общежитий до арены. На территории стадиона уже работают десятки волонтеров (они встречают прибывающие делегации), а также стюарды и сотрудники служб безопасности.
Ранее на встрече с журналистами он отдельно остановился на теме выкатного поля, которое в экстренном порядке заменили на рулонное покрытие за полмесяца до Кубка. По словам Мутко, чтобы не менять покрытие каждые 3–4 месяца, после окончания турнира поле необходимо будет выкатить за пределы стадиона.
Особое внимание вице-премьер уделил волонтерам. Он оценил местные столовые и поинтересовался, как студенты добираются от общежитий до арены. На территории стадиона уже работают десятки волонтеров (они встречают прибывающие делегации), а также стюарды и сотрудники служб безопасности.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии