Мутко изучил подаренный Путиным самоучитель и вновь заговорил по-английски: видео

Вице-премьер Виталий Мутко прошел специальный курс подготовки по английскому языку. Он проштудировал самоучитель, который подаренный ему президентом Владимиром Путиным.
Свои знания в иностранном языке Виталий Мутко продемонстрировал на пресс-конференции, посвященной проведению Кубка конфедераций. Автор знаменитого высказывания «лет ми спик фром май харт» вновь заговорил на английском.
Он рассказал, что «от корки до корки» проштудировал самоучитель, подаренный ему Владимиром Путиным. На пресс-конференции Мутко произнес слова благодарности на английском и назвал очень хорошим один из заданных ему вопросов.
Виталий Мутко: «Thank you very much. Very good question».
Он рассказал, что «от корки до корки» проштудировал самоучитель, подаренный ему Владимиром Путиным. На пресс-конференции Мутко произнес слова благодарности на английском и назвал очень хорошим один из заданных ему вопросов.
Виталий Мутко: «Thank you very much. Very good question».
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