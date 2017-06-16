Медведев поздравил петербургских программистов с завоеванием Кубка мира

Встреча
премьер-министра со студентами ИТМО, выигравшими Международный чемпионат по программированию, состоялась в госрезиденции в Стрельне.
Сегодня Дмитрий Медведев лично поздравил с победой на Международном чемпионате по программированию петербургских студентов. Встреча премьер-министра с учащимися университета ИТМО прошла в Константиновском дворце.
Председатель правительства вручил делегации почетную грамоту и отметил, что вуз давно зарекомендовал себя как ведущий IT-университет. Его студенты уже в седьмой раз стали победителями турнира, который является самым престижным профессиональным состязанием.
На встрече обсуждали и другие победы петербургских специалистов. Речь зашла о языке программирования «Котлин». Созданный командой под руководством выпускника ИТМО он стал официальным языком для «Андроид».
Кроме того, чемпионы предложили Дмитрию Медведеву выбрать название для будущего иннограда науки и технологий Университета ИТМО, который будет расположен в городе-спутнике «Южный». Премьер-министр отметил два варианта: ITMO HIGHPARK и PUSHKINNO.
Председатель правительства вручил делегации почетную грамоту и отметил, что вуз давно зарекомендовал себя как ведущий IT-университет. Его студенты уже в седьмой раз стали победителями турнира, который является самым престижным профессиональным состязанием.
На встрече обсуждали и другие победы петербургских специалистов. Речь зашла о языке программирования «Котлин». Созданный командой под руководством выпускника ИТМО он стал официальным языком для «Андроид».
Кроме того, чемпионы предложили Дмитрию Медведеву выбрать название для будущего иннограда науки и технологий Университета ИТМО, который будет расположен в городе-спутнике «Южный». Премьер-министр отметил два варианта: ITMO HIGHPARK и PUSHKINNO.
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