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  • 16.06, 22:48
    Медведев поздравил петербургских программистов с завоеванием Кубка мира. Медведев, Санкт-Петербург, вузы, компьютеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев поздравил петербургских программистов с завоеванием Кубка мира

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    Медведев поздравил петербургских программистов с завоеванием Кубка мира

    Медведев поздравил петербургских программистов с завоеванием Кубка мира

      Встреча премьер-министра со студентами ИТМО, выигравшими Международный чемпионат по программированию, состоялась в госрезиденции в Стрельне.

      Сегодня Дмитрий Медведев лично поздравил с победой на Международном чемпионате по программированию петербургских студентов. Встреча премьер-министра с учащимися университета ИТМО прошла в Константиновском дворце.

      Председатель правительства вручил делегации почетную грамоту и отметил, что вуз давно зарекомендовал себя как ведущий IT-университет. Его студенты уже в седьмой раз стали победителями турнира, который является самым престижным профессиональным состязанием.

      На встрече обсуждали и другие победы петербургских специалистов. Речь зашла о языке программирования «Котлин». Созданный командой под руководством выпускника ИТМО он стал официальным языком для «Андроид».

      Кроме того, чемпионы предложили Дмитрию Медведеву выбрать название для будущего иннограда науки и технологий Университета ИТМО, который будет расположен в городе-спутнике «Южный». Премьер-министр отметил два варианта: ITMO HIGHPARK и PUSHKINNO.

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