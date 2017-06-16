Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 21:17
    McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр. McDonald's, Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр

    комментировать

    McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр

    McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр

      Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр — оно длилось 41 год. В последний раз McDonald’s будет спонсировать Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

      Пояснили это решение довольно расплывчато: якобы надо сосредоточиться на иных приоритетах в условиях быстро меняющегося бизнес-ландшафта. Аналитики уточняют, что после Южной Кореи игры пройдут в Токио и Пекине, а американским компаниям это не очень интересно. Ранее от спонсорства отказались City, Hilton, Anheuser-Busch, InBev и AT&T.

      Олимпийская история McDonald’s началась в 1968-м — они поставляли самолетами бургеры во французский Гренобль, потому что американские атлеты истосковались по домашней еде.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru