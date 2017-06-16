Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекращает спонсорство Олимпийских игр — оно длилось 41 год. В последний раз McDonald’s будет спонсировать Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Пояснили это решение довольно расплывчато: якобы надо сосредоточиться на иных приоритетах в условиях быстро меняющегося бизнес-ландшафта. Аналитики уточняют, что после Южной Кореи игры пройдут в Токио и Пекине, а американским компаниям это не очень интересно. Ранее от спонсорства отказались City, Hilton, Anheuser-Busch, InBev и AT&T.



Олимпийская история McDonald’s началась в 1968-м — они поставляли самолетами бургеры во французский Гренобль, потому что американские атлеты истосковались по домашней еде.