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  • 16.06, 21:16
    Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций. Мутко, спорт, учебники, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

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    Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

    Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

      В России все готово к проведению Кубка конфедераций: стадионы, отели и все службы безопасности, заявил вице-премьер Виталий Мутко, который и сам прошел отдельный курс подготовки — по английскому языку.

      Автор знаменитого «лет ми спик фром май харт» объявил, что подаренный ему президентом самоучитель проштудировал «от корки до корки». Мутко также выразил надежду, что и российская команда усвоила прошлогодние уроки французского, имея в виду вылет с Евро-2016.

      Шанс проверить это болельщикам представится уже завтра. Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.

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