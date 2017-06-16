Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

В России все готово к проведению Кубка конфедераций: стадионы, отели и все службы безопасности, заявил
вице-премьер Виталий Мутко, который и сам прошел отдельный курс подготовки — по английскому языку.
Автор знаменитого «лет ми спик фром май харт» объявил, что подаренный ему президентом самоучитель проштудировал «от корки до корки». Мутко также выразил надежду, что и российская команда усвоила прошлогодние уроки французского, имея в виду вылет с Евро-2016.
Шанс проверить это болельщикам представится уже завтра. Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.
Шанс проверить это болельщикам представится уже завтра. Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.
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