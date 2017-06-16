Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 21:16
    Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации аль-Багдади. Исламское государство, Минобороны РФ, Путин, Сирия, Шойгу, армия и флот РФ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации аль-Багдади

    комментировать
    Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации <nobr>аль-Багдади</nobr>

    Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации аль-Багдади

    Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации <nobr>аль-Багдади</nobr>

      Информация о вероятной ликвидации в Сирии лидера запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади стала одной из тем оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

      Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания об авиаударе ВКС РФ в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить членов руководства ИГИЛ и, предположительно, аль-Багдади.

      Также на совещании в Кремле обсудили основные темы, поднимавшиеся накануне в ходе прямой линии с президентом.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru