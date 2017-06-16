Шойгу доложил Совбезу РФ о вероятной ликвидации аль-Багдади

Информация о вероятной ликвидации в Сирии лидера запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ Ибрагима
Абу-Бакра аль-Багдади стала одной из тем оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания об авиаударе ВКС РФ в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить членов руководства ИГИЛ и, предположительно, аль-Багдади.
Также на совещании в Кремле обсудили основные темы, поднимавшиеся накануне в ходе прямой линии с президентом.
Также на совещании в Кремле обсудили основные темы, поднимавшиеся накануне в ходе прямой линии с президентом.
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