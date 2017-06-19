Алексей Рахманов: деньги, как и современные прорывные технологии, любят тишину

Иностранные покупатели проявляют стабильный интерес к нашим оружию и разработкам в области военного кораблестроения. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.
«Мы, если говорить про сухой остаток, имеем перспективу на следующие 10–15 лет военно-технического сотрудничества, которая измеряется десятками миллиардов долларов. Это наши традиционные партнеры, это новые страны, которые вдруг решили попробовать российское оружие, и это, соответственно, новые разработки. В некоторых случаях мы действительно шагаем чуть-чуть вперед, когда предлагаем оружие, которое, может быть, не до конца протестировано в России, но при этом это все интересно получить нашему покупателю».
В военно-техническом сотрудничестве, по словам Рахманова, у России большой и широкий выбор возможностей, а конкретнее о цифрах можно будет говорить после военно-морского салона, который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.
Что касается состояния российского гражданского флота, то оно вызывает беспокойство, согласился Рахманов.
«Средний возраст гражданских судов пассажирских и грузовых — 29 лет. Из 11 тысяч судов, стоящих в регистрах… около 4 тысяч старше 40 лет. Металл имеет тенденцию уставать, поэтому сколько его ни ремонтируй, рано или поздно мы приходим к тому, что тотальный ремонт корабля или судна может быть сопоставим по стоимости с изготовлением нового. В этом смысле мы стараемся сами научиться и приглашаем всех наших заказчиков гражданских и государственных и военных все-таки работать в контексте полного жизненного цикла. Прошло 25 лет, прошел назначенный срок службы — в утилизацию».
Рахманов рассказал и о строительстве судов ледокольного класса. Россия в этом является мировым лидером.
«Одновременно сейчас в постройке у нас находятся 11 ледокольных судов на всех наших предприятиях, начиная от нашего дочернего предприятия в Хельсинки, 100% дочки, и кончая, собственно говоря, верфями Северо-Запада, которые умеют строить эти ледоколы. Это 3 атомных ледокола, 60 мегаватт, дизель-электрические суда снабжения. То есть 11 штук. Мы строим, наверное, самое большое число ледоколов в мире на сегодняшний день. И как корпорация багаж знаний мы накопили за это время, пожалуй, самый солидный. Второй очень большой блок — это рыболовецкие суда, которые, собственно говоря, тоже в некоторых случаях имеют возможность ходить в арктических широтах».
По словам Рахманова, благодаря современным технологиям обработки и хранения улова на рыболовном флоте будет решена «проблема первой свежести» рыбы и морепродуктов.
В военно-техническом сотрудничестве, по словам Рахманова, у России большой и широкий выбор возможностей, а конкретнее о цифрах можно будет говорить после военно-морского салона, который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге.
Что касается состояния российского гражданского флота, то оно вызывает беспокойство, согласился Рахманов.
«Средний возраст гражданских судов пассажирских и грузовых — 29 лет. Из 11 тысяч судов, стоящих в регистрах… около 4 тысяч старше 40 лет. Металл имеет тенденцию уставать, поэтому сколько его ни ремонтируй, рано или поздно мы приходим к тому, что тотальный ремонт корабля или судна может быть сопоставим по стоимости с изготовлением нового. В этом смысле мы стараемся сами научиться и приглашаем всех наших заказчиков гражданских и государственных и военных все-таки работать в контексте полного жизненного цикла. Прошло 25 лет, прошел назначенный срок службы — в утилизацию».
Рахманов рассказал и о строительстве судов ледокольного класса. Россия в этом является мировым лидером.
«Одновременно сейчас в постройке у нас находятся 11 ледокольных судов на всех наших предприятиях, начиная от нашего дочернего предприятия в Хельсинки, 100% дочки, и кончая, собственно говоря, верфями Северо-Запада, которые умеют строить эти ледоколы. Это 3 атомных ледокола, 60 мегаватт, дизель-электрические суда снабжения. То есть 11 штук. Мы строим, наверное, самое большое число ледоколов в мире на сегодняшний день. И как корпорация багаж знаний мы накопили за это время, пожалуй, самый солидный. Второй очень большой блок — это рыболовецкие суда, которые, собственно говоря, тоже в некоторых случаях имеют возможность ходить в арктических широтах».
По словам Рахманова, благодаря современным технологиям обработки и хранения улова на рыболовном флоте будет решена «проблема первой свежести» рыбы и морепродуктов.
Комментарии