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  • 16.06, 22:48
    Роналду на фоне налогового скандала решил покинуть «Реал». Роналду, ФК Реал, налоги и пошлины, скандалы, спорт, спортивные контракты и трансферы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Роналду на фоне налогового скандала решил покинуть «Реал»

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    Роналду на фоне налогового скандала решил покинуть «Реал»

    Роналду на фоне налогового скандала решил покинуть «Реал»

      Португальская газета A Bola сегодня разорвала настоящую информационную бомбу, объявив, что Криштиану Роналду уходит из мадридского «Реала».

      Издание утверждает со ссылкой на проверенный источник, что, «несмотря на большую любовь Роналду к „Реалу“, он принял окончательное и бесповоротное решение уехать из Испании после отпуска и перерыва на Кубок конфедераций».

      По одной из версий, Роналду обиделся, и не только на «Реал», но чуть ли не на всю Испанию. Все дело в испанских властях. В начале недели стало известно, что прокуратура подала на футболиста в суд. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Якобы Роналду недоплатил в испанскую казну более 14 миллионов евро. Теперь ему грозит почти 30 миллионов штрафа и даже до 7 лет тюрьмы.

      Роналду все обвинения, разумеется, отрицает. Да и в самом «Реале» не раз уверяли, что футболист чист перед законом, но этого, как пишут журналисты, Роналду показалось мало. А последние действия испанских прокуроров и вовсе взбесили футболиста. Так что он решил порвать с «королевским» клубом, а заодно и с Испанией.

      Подтверждают уход Роналду и испанские журналисты — они связались с руководством «Реала» и там им сказали, что сейчас всячески пытаются убедить нападающего остаться. А на тот случай, если не выйдет, назначили фантастическую сумму отступных: «Реал» готов продать Роналду за 400 миллионов евро. Переговоры идут дистанционно. Роналду сейчас в России, где усиленно готовятся к выступлению за сборную Португалии в Кубке конфедераций.

      Желание купить форварда ранее высказывали ПСЖ и «Манчестер Юнайтед», а также менеджеры из Китая, которые, по слухам, готовы заплатить от 150 до 180 миллионов евро. Так что дело, возможно, не только в претензиях прокуроров, а уход из «Реала» — не более чем попытка набить себе цену.

      По версии Forbes, Роналду занимает 5-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. В прошлом году он заключил пожизненный рекламный контракт с крупной спортивной маркой. Раньше таким успехом могли похвастаться только двое баскетболистов — Майкл Джордан и Леброн Джеймс. И вот с такими сверхдоходами, предположительно, и связан интерес прокуроров.

      Ранее под те же обвинения попал извечный визави Роналду — нападающий «Барселоны» Лионель Месси. За неуплату налогов его приговорили к штрафу и условному сроку.

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ольги Мишиной.

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