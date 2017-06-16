Британский хакер признался в краже данных сотен сотрудников Пентагона

Житель Великобритании Шон Кеффри похитил данные нескольких сотен сотрудников Минобороны США.
В Национальном криминальном агентстве Великобритании сообщили, что 25-летний киберпреступник получил доступ к данным Пентагона. Он выкрал личные данные о служебном положении сотрудников Минобороны США, а также взломал спутниковую коммуникационную систему. Пентагон оценил ущерб от атаки в 638 тысяч долларов.
Кибератака была совершена 15 июня 2014 года. После этого хакер выложил скринштоны личных данных сотрудников Пентагона в свободный доступ в Сети.
Правоохранителям удалось задержать британского хакера только через девять месяцев — в марте 2015-го после того, как разведка выяснила, что Шон Кеффри был причастен к взлому. У него на жестких дисках нашли украденные данные, а также выявили учетную запись, с которой разместили личные сведения о сотрудниках.
До заседания суда британские власти не раскрывали информацию о личности хакера. Теперь стало известно, что киберпреступник — это Шон Кэффри, житель города Саттон Колдфилд. На суде в Бирмингеме он признал вину во вменяемых ему преступлениях, передает «Интерфакс».
Кибератака была совершена 15 июня 2014 года. После этого хакер выложил скринштоны личных данных сотрудников Пентагона в свободный доступ в Сети.
Правоохранителям удалось задержать британского хакера только через девять месяцев — в марте 2015-го после того, как разведка выяснила, что Шон Кеффри был причастен к взлому. У него на жестких дисках нашли украденные данные, а также выявили учетную запись, с которой разместили личные сведения о сотрудниках.
До заседания суда британские власти не раскрывали информацию о личности хакера. Теперь стало известно, что киберпреступник — это Шон Кэффри, житель города Саттон Колдфилд. На суде в Бирмингеме он признал вину во вменяемых ему преступлениях, передает «Интерфакс».
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