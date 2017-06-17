Армия и флот, как известно, — два главных союзника России. Какими кораблями усилятся наши
военно-морские силы?
Американцы делают ставку на надводные и подводные беспилотники, а мы? Состояние пассажирских судов вызывает тревогу: когда они станут комфортнее и безопаснее? Что и где исправить, чтобы на прилавках появилась отечественные рыба и морепродукты первой свежести? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым.
О кадровой проблеме в системе ОСК
Мы где-то все еще находимся в пенсионном возрасте, а нам надо бы надо помолодеть с точки зрения основных кадров. И это, пожалуй, одна из самых главных проблем.
О зарплатах на предприятиях ОСК
У нас на сегодняшний день — 48 тысяч рублей. 48 — это средняя, а потолок для экстра-класса проектантов может достигать 100–130 тысяч рублей… Средняя заработная плата в регионе всегда ниже, чем средняя заработная плата на наших предприятиях. Это один из принципов, который позволяет удерживать профессиональные кадры.
О профессии инженера
Есть виртуальный мир, а есть реальный мир. А строить реальную железку из виртуальной — это большое искусство, еще этому нужно долго учиться, а сделать это хорошо — это практически подвиг.
О прорывах в военном кораблестроении
Мы делаем очень интересные решения, которые удивят мир в течение очень близких лет, может быть, даже месяцев. Это касается и подводного кораблестроения, это касается надводных кораблей.
Об экспорте
Мы, если говорить про сухой остаток, имеем перспективу на следующие 10–15 лет военно-технического сотрудничества, которая измеряется десятками миллиардов долларов.
О беспилотниках на воде и под водой
У нас есть 6 проектов абсолютно конкретных, в которых мы предусматриваем использование как в гражданском, так и в военном кораблестроении.
О состоянии гражданского флота
Средний возраст гражданских судов пассажирских и грузовых — 29 лет. Из 11 тысяч судов, стоящих в регистрах российских международном и речном, около 4 тысяч — старше 40 лет.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На нашем сайте будет опубликована полная видеоверсия интервью Алексея Рахманова.
О кадровой проблеме в системе ОСК
Мы где-то все еще находимся в пенсионном возрасте, а нам надо бы надо помолодеть с точки зрения основных кадров. И это, пожалуй, одна из самых главных проблем.
О зарплатах на предприятиях ОСК
У нас на сегодняшний день — 48 тысяч рублей. 48 — это средняя, а потолок для экстра-класса проектантов может достигать 100–130 тысяч рублей… Средняя заработная плата в регионе всегда ниже, чем средняя заработная плата на наших предприятиях. Это один из принципов, который позволяет удерживать профессиональные кадры.
О профессии инженера
Есть виртуальный мир, а есть реальный мир. А строить реальную железку из виртуальной — это большое искусство, еще этому нужно долго учиться, а сделать это хорошо — это практически подвиг.
О прорывах в военном кораблестроении
Мы делаем очень интересные решения, которые удивят мир в течение очень близких лет, может быть, даже месяцев. Это касается и подводного кораблестроения, это касается надводных кораблей.
Об экспорте
Мы, если говорить про сухой остаток, имеем перспективу на следующие 10–15 лет военно-технического сотрудничества, которая измеряется десятками миллиардов долларов.
О беспилотниках на воде и под водой
У нас есть 6 проектов абсолютно конкретных, в которых мы предусматриваем использование как в гражданском, так и в военном кораблестроении.
О состоянии гражданского флота
Средний возраст гражданских судов пассажирских и грузовых — 29 лет. Из 11 тысяч судов, стоящих в регистрах российских международном и речном, около 4 тысяч — старше 40 лет.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На нашем сайте будет опубликована полная видеоверсия интервью Алексея Рахманова.
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