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  • 17.06, 12:25
    На НТВ — эксклюзивное интервью Алексея Рахманова. НТВ, интервью, судостроение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — эксклюзивное интервью Алексея Рахманова

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    На НТВ — эксклюзивное интервью Алексея Рахманова

    На НТВ — эксклюзивное интервью Алексея Рахманова

    На НТВ — эксклюзивное интервью Алексея Рахманова

      Армия и флот, как известно, — два главных союзника России. Какими кораблями усилятся наши военно-морские силы?

      Американцы делают ставку на надводные и подводные беспилотники, а мы? Состояние пассажирских судов вызывает тревогу: когда они станут комфортнее и безопаснее? Что и где исправить, чтобы на прилавках появилась отечественные рыба и морепродукты первой свежести? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым.

      О кадровой проблеме в системе ОСК

      Мы где-то все еще находимся в пенсионном возрасте, а нам надо бы надо помолодеть с точки зрения основных кадров. И это, пожалуй, одна из самых главных проблем.

      О зарплатах на предприятиях ОСК

      У нас на сегодняшний день — 48 тысяч рублей. 48 — это средняя, а потолок для экстра-класса проектантов может достигать 100–130 тысяч рублей… Средняя заработная плата в регионе всегда ниже, чем средняя заработная плата на наших предприятиях. Это один из принципов, который позволяет удерживать профессиональные кадры.

      О профессии инженера

      Есть виртуальный мир, а есть реальный мир. А строить реальную железку из виртуальной — это большое искусство, еще этому нужно долго учиться, а сделать это хорошо — это практически подвиг.

      О прорывах в военном кораблестроении

      Мы делаем очень интересные решения, которые удивят мир в течение очень близких лет, может быть, даже месяцев. Это касается и подводного кораблестроения, это касается надводных кораблей.

      Об экспорте

      Мы, если говорить про сухой остаток, имеем перспективу на следующие 10–15 лет военно-технического сотрудничества, которая измеряется десятками миллиардов долларов.

      О беспилотниках на воде и под водой

      У нас есть 6 проектов абсолютно конкретных, в которых мы предусматриваем использование как в гражданском, так и в военном кораблестроении.

      О состоянии гражданского флота

      Средний возраст гражданских судов пассажирских и грузовых — 29 лет. Из 11 тысяч судов, стоящих в регистрах российских международном и речном, около 4 тысяч — старше 40 лет.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На нашем сайте будет опубликована полная видеоверсия интервью Алексея Рахманова.

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