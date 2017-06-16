Белорусские водительские права можно будет использовать для работы в России с 1 июля

Водительские права, выданные в Белоруссии, с 1 июля можно будет использовать для работы в России, сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Совета министров Союзного государства.
Поправки, запрещающие водителям с иностранными или международными правами работать в России, вступили в силу 1 июня.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года».
Медведев отметил, что это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.
Ранее появились сообщения о жалобах российских таксистов на огромное количество мигрантов, которые пытаются за взятки получить российские водительские права без сдачи экзаменов.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года».
Медведев отметил, что это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.
Ранее появились сообщения о жалобах российских таксистов на огромное количество мигрантов, которые пытаются за взятки получить российские водительские права без сдачи экзаменов.
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