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  • 16.06, 19:46

    Белорусские водительские права можно будет использовать для работы в России с 1 июля

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    Белорусские водительские права можно будет использовать для работы в России с 1 июля

    Белорусские водительские права можно будет использовать для работы в России с 1 июля

    Водительские права, выданные в Белоруссии, с 1 июля можно будет использовать для работы в России, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

    Поправки, запрещающие водителям с иностранными или международными правами работать в России, вступили в силу 1 июня.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года».

    Медведев отметил, что это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.

    Ранее появились сообщения о жалобах российских таксистов на огромное количество мигрантов, которые пытаются за взятки получить российские водительские права без сдачи экзаменов.

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