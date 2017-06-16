Мужчина выстрелил из ружья в голову 6-летнего ребенка на Колыме

По версии следствия, компания из девяти местных жителей, в том числе четырех детей возрастом от пяти до 14 лет, отдыхала в окрестностях поселка Ягодное.: «Взрослые производили выстрелы по выставленным самодельным мишеням из пневматического ружья с оптическим прицелом. Владелец ружья — отчим ребенка, не убедившись в безопасности совершаемых действий, произвел выстрел в область головы малолетнего, который выбежал в сторону места расположения мишеней, по направлению траектории выстрела».В результате инцидента ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. В отношении его отчима возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.