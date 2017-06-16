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  • 16.06, 19:46

    Мужчина выстрелил из ружья в голову 6-летнего ребенка на Колыме

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    Мужчина выстрелил из ружья в голову 6-летнего ребенка на Колыме

    Мужчина выстрелил из ружья в голову <nobr>6-летнего</nobr> ребенка на Колыме

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ягодное в Магаданской области, ранившего в голову из ружья своего шестилетнего пасынка.

    По версии следствия, компания из девяти местных жителей, в том числе четырех детей возрастом от пяти до 14 лет, отдыхала в окрестностях поселка Ягодное.

    Из сообщения СУ СК России по Магаданской области: «Взрослые производили выстрелы по выставленным самодельным мишеням из пневматического ружья с оптическим прицелом. Владелец ружья — отчим ребенка, не убедившись в безопасности совершаемых действий, произвел выстрел в область головы малолетнего, который выбежал в сторону места расположения мишеней, по направлению траектории выстрела».

    В результате инцидента ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. В отношении его отчима возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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