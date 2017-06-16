Соцсеть «ВКонтакте» добавила обход блокировок в приложение для Android

В
Android-приложении соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция — поддержка прокси-сервера. Она позволяет обходить блокировку.
Новая функция появилась в настройках приложения у пользователей, которые обновили его до версии 4.10.0. На новую возможность обратило внимание сообщество Live Express во «ВКонтакте». В комментариях отметили, что поддержка прокси-сервера теперь доступна пользователям с Украины, где российская соцсеть заблокирована по указу президента.
Некоторые уже успели протестировать работу новой функции. Они с сожалением отметили, что при включенном прокси-сервере загрузка файлов и сохранение изображений становятся недоступны. Также, как заметили пользователи, появление функции зависит от местоположения человека — она доступна только на Украине.
Примечательно, что социальная сеть официально не анонсировала появление этой функции. Обновленная версия с поддержкой прокси-сервера пока доступна только в Google Play. Неизвестно, появится ли она для iOS.
Между тем представители «ВКонтакте» прокомментировали TJornal тестирование функции прокси-сервера.
Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы тестируем настройку, которая позволит оставаться „ВКонтакте“ с близкими вне зависимости от местонахождения».
запрете на Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники, а также сервисов „Яндекса“» и Mail.Ru 16 мая. Вскоре после этого в Сети стали распространять различные инструкции для обхода блокировок.
Некоторые уже успели протестировать работу новой функции. Они с сожалением отметили, что при включенном прокси-сервере загрузка файлов и сохранение изображений становятся недоступны. Также, как заметили пользователи, появление функции зависит от местоположения человека — она доступна только на Украине.
Примечательно, что социальная сеть официально не анонсировала появление этой функции. Обновленная версия с поддержкой прокси-сервера пока доступна только в Google Play. Неизвестно, появится ли она для iOS.
Между тем представители «ВКонтакте» прокомментировали TJornal тестирование функции прокси-сервера.
Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы тестируем настройку, которая позволит оставаться „ВКонтакте“ с близкими вне зависимости от местонахождения».
запрете на Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники, а также сервисов „Яндекса“» и Mail.Ru 16 мая. Вскоре после этого в Сети стали распространять различные инструкции для обхода блокировок.
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