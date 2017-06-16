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  • 16.06, 19:46

    Соцсеть «ВКонтакте» добавила обход блокировок в приложение для Android

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    Соцсеть «ВКонтакте» добавила обход блокировок в приложение для Android

    Соцсеть «ВКонтакте» добавила обход блокировок в приложение для Android

    В Android-приложении соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция — поддержка прокси-сервера. Она позволяет обходить блокировку.

    Новая функция появилась в настройках приложения у пользователей, которые обновили его до версии 4.10.0. На новую возможность обратило внимание сообщество Live Express во «ВКонтакте». В комментариях отметили, что поддержка прокси-сервера теперь доступна пользователям с Украины, где российская соцсеть заблокирована по указу президента.

    Некоторые уже успели протестировать работу новой функции. Они с сожалением отметили, что при включенном прокси-сервере загрузка файлов и сохранение изображений становятся недоступны. Также, как заметили пользователи, появление функции зависит от местоположения человека — она доступна только на Украине.

    Примечательно, что социальная сеть официально не анонсировала появление этой функции. Обновленная версия с поддержкой прокси-сервера пока доступна только в Google Play. Неизвестно, появится ли она для iOS.

    Между тем представители «ВКонтакте» прокомментировали TJornal тестирование функции прокси-сервера.

    Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы тестируем настройку, которая позволит оставаться „ВКонтакте“ с близкими вне зависимости от местонахождения».

    Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о запрете на Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники, а также сервисов „Яндекса“» и Mail.Ru 16 мая. Вскоре после этого в Сети стали распространять различные инструкции для обхода блокировок.

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