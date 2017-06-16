Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму

Защитник сборной Украины по футболу Николай Матвиенко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из Крыма.
Судя по геотегу к фотографии, на которой Матвиенко обнимает девушку, он проводит отпуск в Симферополе.
Некоторые подписчики раскритиковали футболиста за поездку в Крым. Он стер все негативные комментарии, при этом не стал удалять саму фотографию.
Николаю Матвиенко 21 год, он родился в крымском городе Саки. В составе сборной Украины он выходил на поле в трех матчах. Также он играет за львовские «Карпаты», которым его в аренду передал донецкий «Шахтёр».
Некоторые подписчики раскритиковали футболиста за поездку в Крым. Он стер все негативные комментарии, при этом не стал удалять саму фотографию.
Николаю Матвиенко 21 год, он родился в крымском городе Саки. В составе сборной Украины он выходил на поле в трех матчах. Также он играет за львовские «Карпаты», которым его в аренду передал донецкий «Шахтёр».
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