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  • 16.06, 19:46

    Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму

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    Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму

    Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму

    Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму
  • Фото: koliamatvienko /instagram.com

    • Защитник сборной Украины по футболу Николай Матвиенко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из Крыма.

    Судя по геотегу к фотографии, на которой Матвиенко обнимает девушку, он проводит отпуск в Симферополе.

    Некоторые подписчики раскритиковали футболиста за поездку в Крым. Он стер все негативные комментарии, при этом не стал удалять саму фотографию.




    Николаю Матвиенко 21 год, он родился в крымском городе Саки. В составе сборной Украины он выходил на поле в трех матчах. Также он играет за львовские «Карпаты», которым его в аренду передал донецкий «Шахтёр».

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