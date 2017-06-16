Футболист сборной Украины замечен на отдыхе в Крыму

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko) Июн 14 2017 в 11:56 PDT

Судя по геотегу к фотографии, на которой Матвиенко обнимает девушку, он проводит отпуск в Симферополе.Некоторые подписчики раскритиковали футболиста за поездку в Крым. Он стер все негативные комментарии, при этом не стал удалять саму фотографию.Николаю Матвиенко 21 год, он родился в крымском городе Саки. В составе сборной Украины он выходил на поле в трех матчах. Также он играет за львовские «Карпаты», которым его в аренду передал донецкий «Шахтёр».