Генконсул Франции накормил хлебом питерских бездомных

Тибо Фуррьер стал волонтером «Ночлежки». Вместе с представителями благотворительной организации генеральный консул Франции в Петербурге раздавал еду из ночного автобуса под Лиговским путепроводом.

Французскому дипломату доверили выдавать хлеб. Суп и чай разливали более опытные добровольцы. Ни багетов, ни трюфелей, ни лягушачьих лапок замечено не было. Ужин прошел без кулинарных изысков, но с французской утонченностью. Традиционного «бон аппети» улыбчивый месье Фуррьер желал по-русски. Бездомные в ответ скромно кивали.



А еще консул рассуждал о связи между двумя мирами, которые существуют в одном городе, но из-за разницы социального статуса никогда не пересекаются. По его словам, и во Франции многие живут за чертой бедности.



В родной стране Тибо Фуррьер также старается поддерживать бездомных. Поэтому, познакомившись с организаторами петербургской «Ночлежки», сам вызвался в волонтеры.