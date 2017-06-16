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  • 16.06, 18:15
    Генконсул Франции накормил хлебом питерских бездомных. Санкт-Петербург, благотворительность, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Генконсул Франции накормил хлебом питерских бездомных

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    Генконсул Франции накормил хлебом питерских бездомных

    Генконсул Франции накормил хлебом питерских бездомных

      Тибо Фуррьер стал волонтером «Ночлежки». Вместе с представителями благотворительной организации генеральный консул Франции в Петербурге раздавал еду из ночного автобуса под Лиговским путепроводом.

      Французскому дипломату доверили выдавать хлеб. Суп и чай разливали более опытные добровольцы. Ни багетов, ни трюфелей, ни лягушачьих лапок замечено не было. Ужин прошел без кулинарных изысков, но с французской утонченностью. Традиционного «бон аппети» улыбчивый месье Фуррьер желал по-русски. Бездомные в ответ скромно кивали.

      А еще консул рассуждал о связи между двумя мирами, которые существуют в одном городе, но из-за разницы социального статуса никогда не пересекаются. По его словам, и во Франции многие живут за чертой бедности.

      В родной стране Тибо Фуррьер также старается поддерживать бездомных. Поэтому, познакомившись с организаторами петербургской «Ночлежки», сам вызвался в волонтеры.

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