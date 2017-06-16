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  • 16.06, 18:15
    Знакомые задушившей внучку петербурженки не замечали странностей в ее поведении. Санкт-Петербург, дети и подростки, младенцы, поисковые операции, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Знакомые задушившей внучку петербурженки не замечали странностей в ее поведении

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    Знакомые задушившей внучку петербурженки не замечали странностей в ее поведении

    Знакомые задушившей внучку петербурженки не замечали странностей в ее поведении

      По факту трагедии в Юнтоловском лесопарке Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначена психиатрическая экспертиза 54-летней Марины Ивановой, новорожденная внучка которой погибла на прогулке.

      Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства трагедии в Юнтоловском заказнике. Этой ночью в лесопарке была обнаружена 54-летняя Марина Иванова с порезанными венами и тело ее полуторамесячной внучки. Бабушка находилась в неадекватном состоянии, ее психическое состояние оценят в специализированной клинике.

      Репортаж корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.

      Бабушку и полуторамесячную внучку искали около 400 человек. Спасатели, полицейские, волонтеры прочесывали лесопарк в Приморском районе Петербурга еще с вечера. Юнтоловский заказник — это почти 980 гектаров. Местами настоящая лесная чаща, водоемы и даже болота.

      К середине ночи нелегкие поиски принесли тревожный результат: сначала брошенная коляска, а затем в нескольких километрах — окровавленный детский конверт. Однако все участники операции продолжали хранить надежду.

      Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «Мы же не знаем. Может, человеку плохо стало, может, еще какие-то истории. Здесь сложно сейчас что-либо сказать».

      По словам участников поисков, когда тело девочки и ее окровавленная бабушка были обнаружены, руководитель МЧС по Петербургу первым делом скомандовал: «Отца немедленно увозите отсюда!»

      Сотрудник пожарной части, офицер — он и сам был среди тех, кто искал его дочь и тещу. Но даже опыт работы в экстремальных ситуациях тут вряд ли помог бы. Ведь первичный осмотр показал: ребенок, скорее всего, задушен, у женщины перегрызены вены. Перед тем как ее увезли в психиатрическую больницу, она успела рассказать полицейским о каких-то демонах.

      Из подъезда стандартной петербургской панельной десятиэтажки накануне и вышла 54-летняя Марина Иванова, в коляске находилась ее полуторамесячная младшая внучка Анита. Такую картину здесь можно было видеть довольно часто: ведь семья с двумя детьми и проживала здесь вместе с их бабушкой в трехкомнатной квартире.

      И о женщине, которой родные доверяли младенца, в доме никто плохого слова сказать не может. Приличный человек, всегда со всеми — культурно.

      Жительница Приморского района Санкт-Петербурга: «Позитивный человек. Обычная, вежливая, дочка у нее хорошая. У нее двое внуков. Всё хорошо было».

      Положительно отзываются о Марине Ивановой (недавно она вернула девичью фамилию Миргалеева) и на работе. А она — педагог с более чем 30-летним стажем. В интернате для сирот, где трудоустроена и сейчас, на данный момент числится в отпуске.

      Сотрудница «Центра содействия семейному воспитанию №13» Санкт-Петербурга: «Порядочнее, добросовестнее, спокойнее человека я никогда в жизни не видела. То же самое вам скажут все люди».

      На видео в соцсети из семейного архива Марина Иванова — растроганная мать счастливой невесты. Красавица-дочь, кстати «Мисс МЧС-2013» вышла замуж за коллегу. Вскоре в семье появилась старшая дочь. По фотографиям заметно, что с бабушкой ребенку было весело и комфортно. Чуть больше месяца назад родилась Анита.

      Казалось бы, вот дети, вот внучки, да и сама еще вполне молода — о каких психологических проблемах может идти речь? А вот эксперты говорят: к близким даже в такие спокойные периоды жизни нужно относиться внимательно, чтобы заметить симптоматичные перемены в психике.

      Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук: «Все психические состояния родными долгое время трактуются как обычные недовольства».

      Что за бесы вселились в 54-летнюю Марину Иванову, сейчас разбираются профессионалы в специализированной больнице. Психиатрическая экспертиза назначена в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по статье «Убийство». И эта квалификация с появлением новых подробностей всё меньше выглядит формальностью. Как бы ни было сложно в это поверить. Особенно родным девочки и ее бабушки.

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