ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты

Российские военные провели успешный пуск противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск был произведен в рамках совершенствования системы противоракетной обороны.



Андрей Приходько, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ: «В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель».



Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО ВКС РФ и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Кроме этого, система выполняет задачи в рамках предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.