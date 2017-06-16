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  • 16.06, 18:14
    ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты. Казахстан, Минобороны РФ, армия и флот РФ, военные испытания, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты

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    ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты

    ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты

    ВКС РФ провели успешный пуск противоракеты

      Российские военные провели успешный пуск противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

      Отмечается, что пуск был произведен в рамках совершенствования системы противоракетной обороны.

      Андрей Приходько, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ: «В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель».

      Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО ВКС РФ и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Кроме этого, система выполняет задачи в рамках предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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