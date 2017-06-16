Участники проекта «Взвод» несут потери: в строю осталось 13 бойцов из 16

На совместном
реалити-шоу НТВ и министерства обороны — первые потери. Добровольцы, которые за неделю должны были овладеть всеми премудростями воинской службы, попали в засаду.
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Итоги этого занятия для взвода неутешительные. У двух бойцов ранения ног от противопехотных мин, у третьего — ранения туловища. Все потери, конечно, условные. На бойцах взвода после этих упражнений ни царапины. Но задание (спасти окровавленный манекен) не выполнили. Вокруг все было в имитационных минах. Роботизированная гражданка Глаша, просившая о помощи, скончалась. За это всех бойцов и наказали — по-армейски.
Это всего лишь один из эпизодов проекта министерства обороны «Взвод». Набранных по конкурсу добровольцев на неделю отправили служить в гвардейскую дивизию ВДВ под Новороссийском. Восемь человек, уже служивших когда-то в армии, и столько же тех, кто по разным причинам никогда в армию не ходил. Вот, например, программист из Воронежа объясняет, почему ему в свой отпуск захотелось послужить.
Вячеслав Тарасов, участник проекта «Взвод»: «Я подумал: чем я хуже других. Тем более военную кафедру я заканчивал, в теме чуть-чуть. И решил пойти и друзьям всем рассказать, что все-таки стоит идти туда».
Попал сюда служить и питерский блогер Манзолевский. Редкий случай — из части ВДВ в качестве исключения ему разрешили стримить (вести прямые трансляции с телефона для соцсети «Одноклассники»). У экспериментального взвода все по полной программе: вождение БМД, марш-броски, стрельбы.
Офицерам 7-й дивизии поставили задачу — за неделю добровольцев обучить всем основным элементам службы. Не освободили даже от изматывающей строевой подготовки. А после этого отрабатывали высадку из бронемашины.
За эти дни проекта Минобороны можно, конечно, на полигонах и обгореть, как сделали это несколько членов нашей съемочной группы. Что касается добровольцев в двух подразделениях, то и там есть потери. Один временно выбыл по причине теплового удара, другой — из-за травмы ноги, а третий уже вернулся домой по собственному желанию. В строю остались 13 из 16.
Это всего лишь один из эпизодов проекта министерства обороны «Взвод». Набранных по конкурсу добровольцев на неделю отправили служить в гвардейскую дивизию ВДВ под Новороссийском. Восемь человек, уже служивших когда-то в армии, и столько же тех, кто по разным причинам никогда в армию не ходил. Вот, например, программист из Воронежа объясняет, почему ему в свой отпуск захотелось послужить.
Вячеслав Тарасов, участник проекта «Взвод»: «Я подумал: чем я хуже других. Тем более военную кафедру я заканчивал, в теме чуть-чуть. И решил пойти и друзьям всем рассказать, что все-таки стоит идти туда».
Попал сюда служить и питерский блогер Манзолевский. Редкий случай — из части ВДВ в качестве исключения ему разрешили стримить (вести прямые трансляции с телефона для соцсети «Одноклассники»). У экспериментального взвода все по полной программе: вождение БМД, марш-броски, стрельбы.
Офицерам 7-й дивизии поставили задачу — за неделю добровольцев обучить всем основным элементам службы. Не освободили даже от изматывающей строевой подготовки. А после этого отрабатывали высадку из бронемашины.
За эти дни проекта Минобороны можно, конечно, на полигонах и обгореть, как сделали это несколько членов нашей съемочной группы. Что касается добровольцев в двух подразделениях, то и там есть потери. Один временно выбыл по причине теплового удара, другой — из-за травмы ноги, а третий уже вернулся домой по собственному желанию. В строю остались 13 из 16.
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