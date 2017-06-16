Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе

По данным телеканала Al Mayadeen, террорист-смертник взорвал себя вблизи одной из мечетей. При этом Al Mayadeen утверждает, что в результате теракта убит телохранитель одного из ключевых главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», известного как Абдаллах Мухейсни.Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.