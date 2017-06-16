Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 18:14
    Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе. Сирия, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе

    комментировать
    Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе

    Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе

    Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе
    • Фото: @Syriawar2017 /twitter.com

      • Мощный взрыв прогремел в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

      По данным телеканала Al Mayadeen, террорист-смертник взорвал себя вблизи одной из мечетей. При этом Al Mayadeen утверждает, что в результате теракта убит телохранитель одного из ключевых главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», известного как Абдаллах Мухейсни.


      Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru