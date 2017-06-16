Смертник подорвался у мечети в сирийском Идлибе

Мощный взрыв прогремел в городе Идлиб на
северо-западе Сирии. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
По данным телеканала Al Mayadeen, террорист-смертник взорвал себя вблизи одной из мечетей. При этом Al Mayadeen утверждает, что в результате теракта убит телохранитель одного из ключевых главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», известного как Абдаллах Мухейсни.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
#سوريا | انتحاري يستهدف السعودي عبدالله المحيسني في مدينة #إدلب— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 16, 2017
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Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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