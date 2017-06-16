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  • 16.06, 18:14
    Западные СМИ сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке и Мосуле. Ирак, Исламское государство, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Западные СМИ сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке и Мосуле

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    Западные СМИ сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке и Мосуле

    Западные СМИ сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке и Мосуле

      Западные журналисты пишут о гуманитарной катастрофе в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где идут бои с запрещенным в РФ «Исламским государством».

      Euronews отмечает, что Ракку вынуждены были покинуть около 200 тысяч беженцев. Сейчас им не хватает самого необходимого.

      «Голос Америки» цитирует представителя ООН Яна Эгеллана. Он сообщил, что доставке гуманитарной помощи в этот район препятствуют активные боевые действия и бюрократические проволочки. Ракку и Мосул штурмует международная коалиция.

      А телеканал Al Jazeera сообщил о потерях среди мирного населения после ударов, нанесенных по Ракке авиацией западной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты. Число погибших не уточняется, но журналисты приводят шокирующие цифры — с середины марта в городе убиты почти 700 мирных жителей.

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