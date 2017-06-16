На Украине вспыхнул скандал из-за продажи прав на встречи с юными чиновницами

В Киеве готовятся к неслыханному аукциону — уже через пять дней самый щедрый сможет позавтракать или сходить в театр с молодыми и привлекательными чиновницами.
В Сети шутят, что таким способом правительство пытается пополнить пустую казну.
Кому принадлежит идея продавать свидания с женщинами-чиновниками, теперь никто не скажет. Инициатива, мягко говоря, не прошла даже под предлогом благотворительности.
На электронной площадке украинских государственных публичных закупок среди сотен скучных и однообразных лотов появились такие оригинальные предложения, как завтрак со скандально известной 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко.
Что касается завтрака с Деевой, то здесь соцсети просто взорвались. Свежи в памяти и откровенные фотосессии заместителя министра, и назначение на пост в обход закона о Госслужбе, да и комментарии самого Авакова, который нахваливал свою юную помощницу, говоря, что в некоторых вопросах она превосходит его самого.
В случае с Натальей Бойко — реакция помягче. В скандалах она замечена не была, но вот теперь-то злым языкам есть о чем поговорить.
Юрий Кот, журналист: «У нас что, все хорошо с внутренними делами на Украине? У нас что, бандитизм, может быть, упал? Или, может быть, у нас полиция стала действительно настоящей охраной для народа, а не слугами господ? Мало того, там говорится о Бойко, замминистра энергетики. У нас что, все хорошо с энергетикой? У нас нормальное подъемное ЖКХ? У нас нормальная стоимость электричества для украинского народа? Нет! И они там объявляют аукционы, лоты, походы в театры, завтраки. А в это время украинскому народу реально жрать нечего».
Сами чиновники, объясняя свою инициативу, говорят, что на Западе такое сплошь и рядом. И это правда, но вряд ли где-то, кроме Украины, практикуются завтраки с заместителем министра. И вряд ли стартовая цена начинается с 4 долларов, как за завтрак с Деевой.
Так, ужин в компании Шарлиз Терон, Кэтрин Зета-Джонс или Джулианны Мур на территории США обойдется в 75 тысяч долларов, а если звезде придется лететь за границу, то потянет на полмиллиона. Дэвид Копперфильд просил за шоу в частном порядке еще больше, а вот ужин с Софи Лорен в Москве продавался за 15 тысяч долларов.
Люди, хорошо ориентирующиеся в украинской политике, говорят о том, что знакомства с такими чиновниками, как Деева или Бойко, вряд ли могут быть полезными. А вот несколько лет назад любой состоятельный украинец мог отобедать с тогдашним мэром Киева Леонидом Черновецким всего за 50 тысяч долларов и за трапезой решить проблемы. Леня Космос, как еще называли неординарного чиновника, и был основоположником приватных обедов на Украине.
Кому принадлежит идея продавать свидания с женщинами-чиновниками, теперь никто не скажет. Инициатива, мягко говоря, не прошла даже под предлогом благотворительности.
На электронной площадке украинских государственных публичных закупок среди сотен скучных и однообразных лотов появились такие оригинальные предложения, как завтрак со скандально известной 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко.
Что касается завтрака с Деевой, то здесь соцсети просто взорвались. Свежи в памяти и откровенные фотосессии заместителя министра, и назначение на пост в обход закона о Госслужбе, да и комментарии самого Авакова, который нахваливал свою юную помощницу, говоря, что в некоторых вопросах она превосходит его самого.
В случае с Натальей Бойко — реакция помягче. В скандалах она замечена не была, но вот теперь-то злым языкам есть о чем поговорить.
Юрий Кот, журналист: «У нас что, все хорошо с внутренними делами на Украине? У нас что, бандитизм, может быть, упал? Или, может быть, у нас полиция стала действительно настоящей охраной для народа, а не слугами господ? Мало того, там говорится о Бойко, замминистра энергетики. У нас что, все хорошо с энергетикой? У нас нормальное подъемное ЖКХ? У нас нормальная стоимость электричества для украинского народа? Нет! И они там объявляют аукционы, лоты, походы в театры, завтраки. А в это время украинскому народу реально жрать нечего».
Сами чиновники, объясняя свою инициативу, говорят, что на Западе такое сплошь и рядом. И это правда, но вряд ли где-то, кроме Украины, практикуются завтраки с заместителем министра. И вряд ли стартовая цена начинается с 4 долларов, как за завтрак с Деевой.
Так, ужин в компании Шарлиз Терон, Кэтрин Зета-Джонс или Джулианны Мур на территории США обойдется в 75 тысяч долларов, а если звезде придется лететь за границу, то потянет на полмиллиона. Дэвид Копперфильд просил за шоу в частном порядке еще больше, а вот ужин с Софи Лорен в Москве продавался за 15 тысяч долларов.
Люди, хорошо ориентирующиеся в украинской политике, говорят о том, что знакомства с такими чиновниками, как Деева или Бойко, вряд ли могут быть полезными. А вот несколько лет назад любой состоятельный украинец мог отобедать с тогдашним мэром Киева Леонидом Черновецким всего за 50 тысяч долларов и за трапезой решить проблемы. Леня Космос, как еще называли неординарного чиновника, и был основоположником приватных обедов на Украине.
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