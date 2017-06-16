Суд отправил под домашний арест подростка, распылившего газ в лицо омоновцу в Москве

Басманный суд Москвы принял решение арестовать подростка 1999 года рождения, который применил газовый баллончик против сотрудника ОМОН на несанкционированной акции оппозиции в Москве 12 июня.
Евгения Николаева, судья: «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 августа».
Адвокат школьника Сергей Бадамшин заявил, что судебное решение в ближайшее время будет обжаловано. По его словам, суд не учел аргументы защиты и практически в полном объеме удовлетворил ходатайство следствия, передает «Интерфакс».
В понедельник, 12 июня, в ряде российских городов прошли акции оппозиции. В Москве протестующие собрались на Тверской улице. Один из несовершеннолетних участников акции распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.
Адвокат школьника Сергей Бадамшин заявил, что судебное решение в ближайшее время будет обжаловано. По его словам, суд не учел аргументы защиты и практически в полном объеме удовлетворил ходатайство следствия, передает «Интерфакс».
В понедельник, 12 июня, в ряде российских городов прошли акции оппозиции. В Москве протестующие собрались на Тверской улице. Один из несовершеннолетних участников акции распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.
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