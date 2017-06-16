Facebook по ошибке выдал данные своих модераторов предполагаемым террористам

Персональные данные примерно 1000 модераторов соцсети Facebook
из-за ошибки в программном обеспечении оказались в руках потенциальных террористов.
Об этой утечке сообщила газета The Guardian. По данным издания, утечка произошла, когда модераторы работали над поиском и устранением недопустимого контента в Facebook. Речь идет о призывах к насилию, пропаганде терроризма и порнографии.
В ходе своей работы модераторы использовали внутреннее программное обеспечение. Но в его работе позднее обнаружилась опасная ошибка.
Когда модератор банил одного из администраторов группы, в которой находил запрещенную информацию, его личные данные автоматически раскрывались остальным руководителям данного сообщества.
Из 1000 модераторов, чьи личные данные оказались раскрыты, 40 сотрудников работали в контртеррористическом отделе в европейском офисе Facebook в Дублине. Теперь информация о них стала доступна потенциальным террористам. Как минимум шестеро из них находятся в опасности.
The Guardian пишет, что в руководстве Facebook подтвердили информацию об утечке. А ошибку в программном обеспечении устранили.
В ходе своей работы модераторы использовали внутреннее программное обеспечение. Но в его работе позднее обнаружилась опасная ошибка.
Когда модератор банил одного из администраторов группы, в которой находил запрещенную информацию, его личные данные автоматически раскрывались остальным руководителям данного сообщества.
Из 1000 модераторов, чьи личные данные оказались раскрыты, 40 сотрудников работали в контртеррористическом отделе в европейском офисе Facebook в Дублине. Теперь информация о них стала доступна потенциальным террористам. Как минимум шестеро из них находятся в опасности.
The Guardian пишет, что в руководстве Facebook подтвердили информацию об утечке. А ошибку в программном обеспечении устранили.
Комментарии