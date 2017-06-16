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  • 16.06, 16:44

    Facebook по ошибке выдал данные своих модераторов предполагаемым террористам

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    Facebook по ошибке выдал данные своих модераторов предполагаемым террористам

    Facebook по ошибке выдал данные своих модераторов предполагаемым террористам

    Персональные данные примерно 1000 модераторов соцсети Facebook из-за ошибки в программном обеспечении оказались в руках потенциальных террористов.

    Об этой утечке сообщила газета The Guardian. По данным издания, утечка произошла, когда модераторы работали над поиском и устранением недопустимого контента в Facebook. Речь идет о призывах к насилию, пропаганде терроризма и порнографии.

    В ходе своей работы модераторы использовали внутреннее программное обеспечение. Но в его работе позднее обнаружилась опасная ошибка.

    Когда модератор банил одного из администраторов группы, в которой находил запрещенную информацию, его личные данные автоматически раскрывались остальным руководителям данного сообщества.

    Из 1000 модераторов, чьи личные данные оказались раскрыты, 40 сотрудников работали в контртеррористическом отделе в европейском офисе Facebook в Дублине. Теперь информация о них стала доступна потенциальным террористам. Как минимум шестеро из них находятся в опасности.

    The Guardian пишет, что в руководстве Facebook подтвердили информацию об утечке. А ошибку в программном обеспечении устранили.

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