Жителю Красноярска провели уникальную операцию по пересадке сердца

Жить без замирания сердца сможет 46-летний Андрей Ельцов. Ему повезло стать третьим красноярцем, кому сделали сложнейшую операцию по трансплантации. Собственное сердце у пациента отказывало, а шансы подобрать донорский орган были практически равны нулю. И все же пересадку удалось провести.

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Биопсия показала главное: орган не отторгается. До болезни Андрей был связистом, сердце заболело четыре года назад. В прошлом году мужчина пять раз лежал в больнице, ходить мог только по квартире — задыхался. При такой сердечной недостаточности счет идет на дни. В конце мая Андрей попал на операцию.



Дилатационная кардиомиопатия — заболевание, при котором сердце увеличивается в размерах и почти не работает. С таким диагнозом люди живут 5–6 лет. Спасти может пересадка. Шансы найти донорское сердце для Андрея с 4-й группой крови и отрицательным резус-фактором были близки к нулю.



По словам трансплантологов, чаще всего пересаживают органы доноров-мужчин, они лучше приживаются, в том числе у женщин. Технически трансплантация считается не самой сложной операцией в кардиохирургии. Но в процессе трудится огромная команда специалистов. Для заведующего кардиохирургией краевой больницы Андрея Пустовойтова это третья пересадка сердца. И каждый раз эффект его удивляет.



Первую такую трансплантацию красноярские врачи провели в октябре жителю поселка Нижний Ингаш. Мужчина несколько лет страдал от тяжелой сердечной недостаточности. Сейчас он уже ходит на рыбалку, занимается домашним хозяйством. Андрею Ельцову досталось молодое сердце, от 19-летнего донора. Односельчане теперь расспрашивают, каково с ним жить.



До конца жизни пациенты принимают лекарства, проходят обследования. В среднем новое сердце служит 10 лет, а бывает и все 30. Хирурги готовы проводить десятки пересадок в год. Но донором может стать только пациент, у которого врачи констатировали смерть мозга.



Сейчас в листе ожидания больше 20 человек, готовых в любой момент отправиться в краевую больницу за новым сердцем. На деле нуждающихся больше. Для них появление таких операций в регионе — реальный шанс выжить и начать жить полноценно.



Подробности — в видеоматериале.