Медиапроект «ПроЯвление» представили в Третьяковке

В Третьяковской галерее сегодня открылась экспозиция, которая позволит по-новому взглянуть на знаменитое полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Мультимедийные технологии оживили холст, и он превращается то в гравюру, то в эскиз, то в барельеф.

Большая и яркая картина — мы привыкли разглядывать ее, сидя на мягкой музейной банкетке. Но сколько смыслов остались за красивой рамой. Как это — писать картину 25 лет, перебиваясь с хлеба на воду, теряя зрение, никого к себе не впуская? Иванов начал «Явление» молодым человеком. А закончив, почти сразу умер. «ПроЯвление» — это выставка о нем.



От обычной будничной Москвы это пространство отделяет фанерная, практически бутафорская, стена. Но там, кажется, другой полноценный мир, который воздействует разом на все чувства. В зале прекрасная акустика, и когда стоишь в центре, возникают едва ли не потусторонние ощущения. На серой стене перетекают друг в друга эскизы Иванова. За долгие годы их набралось около 600. Чтобы писать, он каждый день вставал в пять утра.



Иоанн Креститель поворачивает голову, одежды меняют цвет, над ликом Христа то появляется, то пропадает голубь. Меняются не только отдельные элементы, но и сама картина, превращаясь то в средневековую фреску, то в барельеф, то в трафарет. Все отображается на специальной ткани, но то, как она работает, создатели держат в секрете.



Подробности — в видеоматериале.