Россияне уходят из классических кафе в специализированные кофейни

Россияне стали чаще отдавать предпочтение специализированным кофейням, то есть тем заведениям, где главный продукт — кофе, официантов нет, а еда только готовая.

Посещаемость специализированных кофеен в России с начала года выросла на 23% — это данные консалтинговой компании NPD.



В то же время в кофейни полного цикла, где заказы принимает официант, а в меню есть горячие блюда, стали ходить на 11% меньше.



Эксперты связывают данные со сложной экономической ситуацией — «на вынос» выходит дешевле.