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  • 16.06, 15:14
    Россияне уходят из классических кафе в специализированные кофейни. рестораны и кафе, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россияне уходят из классических кафе в специализированные кофейни

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    Россияне уходят из классических кафе в специализированные кофейни

    Россияне уходят из классических кафе в специализированные кофейни

      Россияне стали чаще отдавать предпочтение специализированным кофейням, то есть тем заведениям, где главный продукт — кофе, официантов нет, а еда только готовая.

      Посещаемость специализированных кофеен в России с начала года выросла на 23% — это данные консалтинговой компании NPD.

      В то же время в кофейни полного цикла, где заказы принимает официант, а в меню есть горячие блюда, стали ходить на 11% меньше.

      Эксперты связывают данные со сложной экономической ситуацией — «на вынос» выходит дешевле.

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