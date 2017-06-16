В Госдуме обсуждают возможность расширения полномочий частных сыщиков

Российские частные детективы просят наделить их особыми правами. В Госдуме начали разработку законопроекта о деятельности представителей этой востребованной профессии. Главная задача — отсеять «серые» компании и полностью легализовать рынок. Сейчас примерно 85% детективов выполняют работу на уровне купли-продажи частной информации, что не совсем законно.

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Тем, кто будет осуществлять детективную деятельность по правилам, обещают бонусы. Предлагается разрешить частным сыщикам направлять запросы в полицию и получать оперативные ответы. Кроме того, может появиться особый юридический термин — детективная тайна.



Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции: «Вопрос о детективной тайне обсуждается. Обсуждается, чтобы собранные доказательства в рамках детективного расследования могли бы приобщать к материалам следствия. И они бы имели силу, как другие доказательства по уголовному делу. Это очень важно».



Между тем лицензию детектива сейчас может получить практически каждый. Эта работа действительно очень похожа на то, чем занимаются правоохранители. Правда, пока полномочий куда меньше.



Подробности — в видеоматериале.