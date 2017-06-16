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  • 16.06, 16:44
    Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником. Казань, дети и подростки, драки и избиения, педагогика, суды, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником

    3 комментария
    Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником

    Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником

    Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником

      Сегодня педагог из Казани, подравшийся с учеником седьмого класса, рассказал, как, по его мнению, все было на самом деле. По словам преподавателя, опубликованное в Интернете видео инцидента — хорошо смонтированный ролик, из которого вырезали ключевые моменты.

      Потасовку на уроке труда на камеру мобильного сняли школьники. На кадрах, которые вызвали бурю негодования у пользователей, видно, как мужчина несколько раз толкает подростка, а тот падает.

      К слову, сразу после скандала учителя уволили, проверку начали прокуроры. Но Мунир Зарипов намерен через суд добиться восстановления в должности. Он отыскал полную версию той самой драки. Ролик он намерен приложить к судебному иску.

      По мнению Зарипова, кадры, снятые кем-то из учеников на мобильный телефон, перед тем, как разместить в Сети, отредактировали, убрав «ненужные» моменты. Таким образом удалось выставить педагога в плохом свете. Мужчина утверждает — он долго пытался успокоить подростка, а когда слова не помогли, применил силу.

      Зарипов не сомневается — найденные кадры должны помочь сотрудникам прокуратуры во всем разобраться. Судя по записи, конфликт спровоцировал ученик. Преподаватель несколько минут терпел, но когда в руках школьника появилась линейка, не выдержал и толкнул подростка.

      Подробности — в видеоматериале.

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