Педагог из Казани озвучил свою версию драки с семиклассником

Сегодня педагог из Казани, подравшийся с учеником седьмого класса, рассказал, как, по его мнению, все было на самом деле. По словам преподавателя, опубликованное в Интернете видео инцидента — хорошо смонтированный ролик, из которого вырезали ключевые моменты.
Потасовку на уроке труда на камеру мобильного сняли школьники. На кадрах, которые вызвали бурю негодования у пользователей, видно, как мужчина несколько раз толкает подростка, а тот падает.
К слову, сразу после скандала учителя уволили, проверку начали прокуроры. Но Мунир Зарипов намерен через суд добиться восстановления в должности. Он отыскал полную версию той самой драки. Ролик он намерен приложить к судебному иску.
По мнению Зарипова, кадры, снятые кем-то из учеников на мобильный телефон, перед тем, как разместить в Сети, отредактировали, убрав «ненужные» моменты. Таким образом удалось выставить педагога в плохом свете. Мужчина утверждает — он долго пытался успокоить подростка, а когда слова не помогли, применил силу.
Зарипов не сомневается — найденные кадры должны помочь сотрудникам прокуратуры во всем разобраться. Судя по записи, конфликт спровоцировал ученик. Преподаватель несколько минут терпел, но когда в руках школьника появилась линейка, не выдержал и толкнул подростка.
Подробности — в видеоматериале.
К слову, сразу после скандала учителя уволили, проверку начали прокуроры. Но Мунир Зарипов намерен через суд добиться восстановления в должности. Он отыскал полную версию той самой драки. Ролик он намерен приложить к судебному иску.
По мнению Зарипова, кадры, снятые кем-то из учеников на мобильный телефон, перед тем, как разместить в Сети, отредактировали, убрав «ненужные» моменты. Таким образом удалось выставить педагога в плохом свете. Мужчина утверждает — он долго пытался успокоить подростка, а когда слова не помогли, применил силу.
Зарипов не сомневается — найденные кадры должны помочь сотрудникам прокуратуры во всем разобраться. Судя по записи, конфликт спровоцировал ученик. Преподаватель несколько минут терпел, но когда в руках школьника появилась линейка, не выдержал и толкнул подростка.
Подробности — в видеоматериале.
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