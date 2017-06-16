ЦБ снизил ключевую ставку до 9%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% — до 9% годовых. Это решение в ЦБ объяснили сохранением инфляции вблизи целевого уровня, продолжающимся уменьшением инфляционных ожиданий, а также восстановлением экономической активности.
Как следует из сообщения Центробанка, краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
В ЦБ также сообщили, что видят пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.
Ранее в этом году ЦБ уже дважды снижал ставку — на 0,25% и 0,5%.
В ЦБ также сообщили, что видят пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.
Ранее в этом году ЦБ уже дважды снижал ставку — на 0,25% и 0,5%.
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