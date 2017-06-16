Посольство РФ в КНДР потребовало освободить экипаж российской яхты Katalexa, задержанной накануне в Японском море. В Пхеньяне объяснили свои действия тем, что судно якобы нарушило государственные границы. В российском диппредставительстве эти заявления опровергли. Яхта направлялась из южнокорейской гавани во Владивосток. Сейчас она находится в северокорейском порту Раджин.
Телефон капитана яхты Katalexa недоступен, до него не могут дозвониться родственники. Таким образом, выяснить из первых уст, при каких обстоятельствах российское судно было задержано северокорейскими пограничниками, пока не удается. Инцидент произошел накануне поздним вечером, о нем стало известно координационно-спасательному центру во Владивостоке.
На борту задержанной яхты крейсерского класса находятся три члена экипажа. Известно, что судно на днях вышло из южнокорейской гавани города Пхохан и держало курс в порт столицы Приморья. По словам руководства одного из местных яхт-клубов, владелец Katalexa — достаточно опытный мореход. Погода во время плавания была вполне благоприятной, дул попутный ветер, а сама яхта была в хорошем техническом состоянии. Следовательно, версию о том, что из-за возможной поломки россияне слишком близко держались к берегам КНДР и по этой причине нарушили ее морские границы, можно исключить.
Расследованием причин задержания российских граждан занимаются сейчас сотрудники российского посольства в Пхеньяне. В ответе на запрос в МИД КНДР дипломаты узнали о сути претензий. Сообщается, что экипаж яхты якобы был задержан в территориальных водах КНДР. Однако эту информацию в нашем посольстве не подтверждают.
Денис Самсонов, пресс-секретарь посольства России в КНДР: «Удивились, потому что все произошло у мыса Гамова, а это в 50 милях от берега. Потребовали освободить моряков».
Задержанная яхта сейчас находится в северокорейском порту Раджин. На встречу с россиянами уже выехал генеральный консул Юрий Бочкарёв. Содействие в освобождении владивостокских яхтсменов оказывает и находящийся неподалеку от Раджина представитель совместного предприятия России и КНДР. В ближайшее время у задержанных моряков появится возможность связаться по телефону с родственниками.
Инциденты с северокорейскими пограничниками у российских яхтсменов случались и раньше. Громкий случай произошел в мае 2016 года, когда яхту «Элфин», возвращавшуюся во Владивосток с международной парусной регаты, атаковали обычные рыбаки КНДР. На борту судна они заметили логотип Южной Кореи и, учитывая непростые отношения с соседями, решили самостоятельно задержать экипаж и передать его властям. Северокорейцы вели себя достаточно агрессивно и силой препроводили российских спортсменов на берег. Чтобы уладить инцидент, были также подключены сотрудники российской дипмиссии в Пхеньяне. В результате береговая охрана КНДР через несколько дней отпустила задержанных россиян.
На борту задержанной яхты крейсерского класса находятся три члена экипажа. Известно, что судно на днях вышло из южнокорейской гавани города Пхохан и держало курс в порт столицы Приморья. По словам руководства одного из местных яхт-клубов, владелец Katalexa — достаточно опытный мореход. Погода во время плавания была вполне благоприятной, дул попутный ветер, а сама яхта была в хорошем техническом состоянии. Следовательно, версию о том, что из-за возможной поломки россияне слишком близко держались к берегам КНДР и по этой причине нарушили ее морские границы, можно исключить.
Расследованием причин задержания российских граждан занимаются сейчас сотрудники российского посольства в Пхеньяне. В ответе на запрос в МИД КНДР дипломаты узнали о сути претензий. Сообщается, что экипаж яхты якобы был задержан в территориальных водах КНДР. Однако эту информацию в нашем посольстве не подтверждают.
Денис Самсонов, пресс-секретарь посольства России в КНДР: «Удивились, потому что все произошло у мыса Гамова, а это в 50 милях от берега. Потребовали освободить моряков».
Задержанная яхта сейчас находится в северокорейском порту Раджин. На встречу с россиянами уже выехал генеральный консул Юрий Бочкарёв. Содействие в освобождении владивостокских яхтсменов оказывает и находящийся неподалеку от Раджина представитель совместного предприятия России и КНДР. В ближайшее время у задержанных моряков появится возможность связаться по телефону с родственниками.
Инциденты с северокорейскими пограничниками у российских яхтсменов случались и раньше. Громкий случай произошел в мае 2016 года, когда яхту «Элфин», возвращавшуюся во Владивосток с международной парусной регаты, атаковали обычные рыбаки КНДР. На борту судна они заметили логотип Южной Кореи и, учитывая непростые отношения с соседями, решили самостоятельно задержать экипаж и передать его властям. Северокорейцы вели себя достаточно агрессивно и силой препроводили российских спортсменов на берег. Чтобы уладить инцидент, были также подключены сотрудники российской дипмиссии в Пхеньяне. В результате береговая охрана КНДР через несколько дней отпустила задержанных россиян.
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