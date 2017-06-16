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  • 16.06, 15:13

    Бойца ОМОН в Петербурге ударили ножом в спину на акции протеста 12 июня

    6 комментариев

    Бойца ОМОН в Петербурге ударили ножом в спину на акции протеста 12 июня

    Бойца ОМОН в Петербурге ударили ножом в спину на акции протеста 12 июня

    Сотрудник ОМОН получил удар ножом в спину на несогласованной акции протеста 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

    Сергей Меликов: «При подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец петербургского ОМОН получил удар ножом в спину».

    Он добавил, что невредимым боец остался только благодаря средствам защиты, сообщает РИА Новости.

    В день России в Санкт-Петербурге и ряде других городов прошли несанкционированные массовые мероприятия. На акции в центре Москвы также пострадал сотрудник ОМОН: ему в лицо распылили перцовый газ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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