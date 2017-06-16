Бойца ОМОН в Петербурге ударили ножом в спину на акции протеста 12 июня

Сотрудник ОМОН получил удар ножом в спину на несогласованной акции протеста 12 июня в
Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
Сергей Меликов: «При подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец петербургского ОМОН получил удар ножом в спину».
Он добавил, что невредимым боец остался только благодаря средствам защиты, сообщает РИА Новости.
прошли несанкционированные массовые мероприятия. На акции в центре Москвы также пострадал сотрудник ОМОН: ему в лицо распылили перцовый газ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Он добавил, что невредимым боец остался только благодаря средствам защиты, сообщает РИА Новости.
прошли несанкционированные массовые мероприятия. На акции в центре Москвы также пострадал сотрудник ОМОН: ему в лицо распылили перцовый газ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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