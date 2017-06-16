Крокодил прокусил голову дрессировщику в Таиланде: видео

Крокодил едва не убил дрессировщика во время представления для туристов на острове Самуи в Таиланде. Сам инцидент сняли на видео наблюдавшие за шоу туристы.

На кадрах видно, что мужчина несколько секунд стоял на коленях перед хищником, а его голова тем временем находилась в широко раскрытой пасти.



В какой-то момент крокодил неожиданно сомкнул пасть и начал быстро вертеть головой из стороны в стороны, будто желая убить человека. Мужчина закричал. Через несколько мгновений животное разомкнуло зубы и скрылось под водой, а пострадавший остался лежать на арене.



В описании к видео отмечается, что перед началом трюка дрессировщик показал толпе прежние раны, включая потерянный палец.