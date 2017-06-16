Собянин: Москва полностью готова к Кубку конфедераций

Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций — 2017. Такую оценку дал мэр города Сергей Собянин, который сегодня посетил
пресс-центр для неаккредитованных журналистов.
Полностью оборудованное помещение рассчитано на 80 рабочих мест. Их предоставят тем корреспондентам, которые не смогли выполнить все требования официальной аккредитации. Чтобы сотрудники редакций все же смогли качественно освещать ход соревнований, им выделили мультимедийную площадку в Колонном зале Дома Союзов.
В пресс-центре Сергею Собянину вручили пропуск. Как рассказали сотрудники, при помощи этой карты глава города сможет получить доступ не только в московский, но в другие центры для неаккредитованных журналистов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Здесь неплохо оборудовано все, и неаккредитованным журналистам повезло, наверное, больше, чем аккредитованным. В этом прекрасном историческом здании в центре Москвы им будет интересно заниматься».
Пресс-центр начал работать накануне, помогать журналистам будут 30 волонтеров. Площадка останется открытой до конца турнира. Аналогичные центры открыты и в других городах, принимающих Кубок конфедераций: в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
В пресс-центре Сергею Собянину вручили пропуск. Как рассказали сотрудники, при помощи этой карты глава города сможет получить доступ не только в московский, но в другие центры для неаккредитованных журналистов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Здесь неплохо оборудовано все, и неаккредитованным журналистам повезло, наверное, больше, чем аккредитованным. В этом прекрасном историческом здании в центре Москвы им будет интересно заниматься».
Пресс-центр начал работать накануне, помогать журналистам будут 30 волонтеров. Площадка останется открытой до конца турнира. Аналогичные центры открыты и в других городах, принимающих Кубок конфедераций: в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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