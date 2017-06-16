«НТВ-видение» представляет фильм Вадима Глускера «Мировая закулиса. Повелители погоды»

Катастрофические температурные колебания. Адская жара и лютый холод. Снег в конце мая и кошмарные ураганы в Москве. Тропические наводнения в центре Европы. Цунами, опустошающие побережья Азии и Америки. Это — климатическая реальность XXI века.
Нас скоро ждёт конец света? Или так было всегда, а грядущий апокалипсис — всего лишь в наших головах? Европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер совершил путешествие по Европе, Америке и России, пытаясь понять, чему верить.
Май и начало июня 2017 года жители средней полосы нашей страны запомнят надолго. Температурные антирекорды обновлялись чуть ли ни ежедневно, каждое утро на уже взошедшую траву и распустившиеся цветы ложился снег. Но это было только начало. 29 мая москвичи и жители Подмосковья отчётливо представили себе, как может выглядеть конец света. Мощнейший ураган со скоростью ветра, достигавшей 22 метров в секунду, буквально сметал всё на своём пути. Печальный итог внезапного удара стихии — более десятка погибших, сотни раненых. И полное ощущение, что люди абсолютно беззащитны перед выходками матери-природы.
Действительно, новости о неслыханных погодных аномалиях приходят со всех концов света. Чтобы разобраться в том, что же происходит с нашей погодой, создатели фильма отправились в Нидерланды, где встретились с Гэри Уолтоном — автором популярного метеорологического блога. Каждый день он наносит на интерактивную карту стихийные бедствия, случившиеся в разных уголках планеты, и, согласно его наблюдениям, число погодных катаклизмов растёт с угрожающей скоростью. Что Уолтон думает про снег, выпадающий летом, и разрушительные ураганы там, где раньше их почти не было?
Очевидно, что планета страдает, а с ней страдаем и мы. Что же происходит с нашим климатом? В чем причина этой глобальной природной аномалии и кто в этом виноват? Результат ли это естественных процессов или плачевный итог нашего пребывания на планете? В научном мире принято считать, что до конца века температура земной поверхности вырастет ещё — от полутора до четырех с половиной градусов. И если полтора градуса человечество ещё как-то переживёт, то четыре с половиной будут означать климатическую катастрофу.
В Женеве, в Европейском центре по ядерным исследованиям, в течение семи лет изучают уровень загрязнённости атмосферы всевозможными газами и вероятные последствия этого процесса. Руководитель исследования Джаспер Кирби согласился раскрыть Вадиму Глускеру предварительные итоги эксперимента.
Если в научном мире в последние годы установился консенсус насчёт реальности климатической угрозы и необходимости сокращения количества вредных выбросов в атмосферу, то в большой политике и большом бизнесе тема климатических изменений давно стала разменной монетой — весьма недешёвой. Слишком много там тех, кого собственная выгода интересует больше, чем климатические перспективы всей планеты. У противников Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере, свои аргументы, которые они подтверждают цифрами: если все страны, подписавшие соглашение, не только сократят вредные выбросы к 2030 году, но и дальше будут поддерживать их щадящий объём, то максимум, что это даст, — похолодание всего на 0,17 градуса. Стоить же мировой экономике всё это в лучшем случае будет около триллиона долларов в год.
Не все эксперты оценивают новое соглашение столь резко. Многие уверены, что Париж всё равно во благо, и лучше делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки. Однако новая экологическая реальность уже наступила — 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Какие, возможно, необратимые последствия это может иметь? Ведь кто бы ни стоял во главе США, в каком бы городе ни подписывались коммюнике и меморандумы, климатический воз остаётся всё там же. А Земля подсчитывает всё новые и новые потери.
Вадим Глускер: «Климатические изменения, всякого рода катаклизмы и аномалии мы привыкли воспринимать как нечто гипотетическое и далёкое. Это часто касается и тех, от кого зависит принятие решений на мировом уровне. Возможно, это защитная реакция. Ведь именно мы довели природу до столь плачевного состояния и подсознательно не хотим замечать, а значит, и признавать свои ошибки. Но желаем мы того или нет, изменение климата — это реальность, от которой мы страдаем уже сейчас. Реальность, в которой нам с вами придётся существовать всегда. Надеясь, что на нашем веку ситуация не успеет стать ещё хуже».
Смотрите фильм Вадима Глускера «Мировая закулиса. Повелители погоды» в пятницу, 23 июня, в 23:30.
Май и начало июня 2017 года жители средней полосы нашей страны запомнят надолго. Температурные антирекорды обновлялись чуть ли ни ежедневно, каждое утро на уже взошедшую траву и распустившиеся цветы ложился снег. Но это было только начало. 29 мая москвичи и жители Подмосковья отчётливо представили себе, как может выглядеть конец света. Мощнейший ураган со скоростью ветра, достигавшей 22 метров в секунду, буквально сметал всё на своём пути. Печальный итог внезапного удара стихии — более десятка погибших, сотни раненых. И полное ощущение, что люди абсолютно беззащитны перед выходками матери-природы.
Действительно, новости о неслыханных погодных аномалиях приходят со всех концов света. Чтобы разобраться в том, что же происходит с нашей погодой, создатели фильма отправились в Нидерланды, где встретились с Гэри Уолтоном — автором популярного метеорологического блога. Каждый день он наносит на интерактивную карту стихийные бедствия, случившиеся в разных уголках планеты, и, согласно его наблюдениям, число погодных катаклизмов растёт с угрожающей скоростью. Что Уолтон думает про снег, выпадающий летом, и разрушительные ураганы там, где раньше их почти не было?
Очевидно, что планета страдает, а с ней страдаем и мы. Что же происходит с нашим климатом? В чем причина этой глобальной природной аномалии и кто в этом виноват? Результат ли это естественных процессов или плачевный итог нашего пребывания на планете? В научном мире принято считать, что до конца века температура земной поверхности вырастет ещё — от полутора до четырех с половиной градусов. И если полтора градуса человечество ещё как-то переживёт, то четыре с половиной будут означать климатическую катастрофу.
В Женеве, в Европейском центре по ядерным исследованиям, в течение семи лет изучают уровень загрязнённости атмосферы всевозможными газами и вероятные последствия этого процесса. Руководитель исследования Джаспер Кирби согласился раскрыть Вадиму Глускеру предварительные итоги эксперимента.
Если в научном мире в последние годы установился консенсус насчёт реальности климатической угрозы и необходимости сокращения количества вредных выбросов в атмосферу, то в большой политике и большом бизнесе тема климатических изменений давно стала разменной монетой — весьма недешёвой. Слишком много там тех, кого собственная выгода интересует больше, чем климатические перспективы всей планеты. У противников Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере, свои аргументы, которые они подтверждают цифрами: если все страны, подписавшие соглашение, не только сократят вредные выбросы к 2030 году, но и дальше будут поддерживать их щадящий объём, то максимум, что это даст, — похолодание всего на 0,17 градуса. Стоить же мировой экономике всё это в лучшем случае будет около триллиона долларов в год.
Не все эксперты оценивают новое соглашение столь резко. Многие уверены, что Париж всё равно во благо, и лучше делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки. Однако новая экологическая реальность уже наступила — 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Какие, возможно, необратимые последствия это может иметь? Ведь кто бы ни стоял во главе США, в каком бы городе ни подписывались коммюнике и меморандумы, климатический воз остаётся всё там же. А Земля подсчитывает всё новые и новые потери.
Вадим Глускер: «Климатические изменения, всякого рода катаклизмы и аномалии мы привыкли воспринимать как нечто гипотетическое и далёкое. Это часто касается и тех, от кого зависит принятие решений на мировом уровне. Возможно, это защитная реакция. Ведь именно мы довели природу до столь плачевного состояния и подсознательно не хотим замечать, а значит, и признавать свои ошибки. Но желаем мы того или нет, изменение климата — это реальность, от которой мы страдаем уже сейчас. Реальность, в которой нам с вами придётся существовать всегда. Надеясь, что на нашем веку ситуация не успеет стать ещё хуже».
Смотрите фильм Вадима Глускера «Мировая закулиса. Повелители погоды» в пятницу, 23 июня, в 23:30.
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