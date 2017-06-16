Следователи в Петербурге выясняют, почему женщина задушила внучку на прогулке

Следователи СК выясняют, что заставило жительницу Петербурга задушить полуторамесячную внучку, а после, по версии сыщиков, попытаться покончить с собой.
Маленькую Аниту, которая пропала вместе с женщиной во время прогулки по парку, всю ночь искали боле 300 спасателей. На место приехал даже начальник петербургского управления ведомства. Родители девочки тоже работают в МЧС. Потому они старались дать коллегам максимально точные данные — рассказали, что Марина Миргалеева тщательно собирала малышку.
Женщина тепло одела ребенка и даже захватила с собой зимний конверт, чтобы девочка не замерзла. Ведь обычно она прогуливалась с малышкой больше часа. Ничто не вызывало подозрений.
Но отца и мать Аниты взволновал телефонный звонок: бабушка Аниты сказала, что через 15 минут они с внучкой вернутся домой. При этом на фоне были отчетливо слышны детские крики. Спустя час супруги Колбаия обратились за помощью к спасателям, и те начали прочесывать всю территорию заказника.
Под утро была сделана первая страшная находка — окровавленное одеяло. Затем обнаружили тело ребенка. Подозреваемая лежала рядом. Очевидцы говорят, что она бредила и не могла ничего объяснить. Также, судя по всему, женщина намеревалась совершить суицид. Сейчас она находится в больнице, сыщики ждут, когда Марина Миргалеева придет в себя, чтобы допросить ее.
По некоторым данным, по пути в больницу Марина Миргалеева пришла в себя и произнесла только одну фразу: «Мы с ребенком в этом мире не нужны». Поэтому сыщики полагают, что внучку убила бабушка. Однако сотрудники СК продолжают работать на месте. По их словам, будут отработаны все возможные версии. После того, как пенсионерка придет в себя, ее доставят в психиатрическую клинику для проведения экспертизы.
Женщина тепло одела ребенка и даже захватила с собой зимний конверт, чтобы девочка не замерзла. Ведь обычно она прогуливалась с малышкой больше часа. Ничто не вызывало подозрений.
Но отца и мать Аниты взволновал телефонный звонок: бабушка Аниты сказала, что через 15 минут они с внучкой вернутся домой. При этом на фоне были отчетливо слышны детские крики. Спустя час супруги Колбаия обратились за помощью к спасателям, и те начали прочесывать всю территорию заказника.
Под утро была сделана первая страшная находка — окровавленное одеяло. Затем обнаружили тело ребенка. Подозреваемая лежала рядом. Очевидцы говорят, что она бредила и не могла ничего объяснить. Также, судя по всему, женщина намеревалась совершить суицид. Сейчас она находится в больнице, сыщики ждут, когда Марина Миргалеева придет в себя, чтобы допросить ее.
По некоторым данным, по пути в больницу Марина Миргалеева пришла в себя и произнесла только одну фразу: «Мы с ребенком в этом мире не нужны». Поэтому сыщики полагают, что внучку убила бабушка. Однако сотрудники СК продолжают работать на месте. По их словам, будут отработаны все возможные версии. После того, как пенсионерка придет в себя, ее доставят в психиатрическую клинику для проведения экспертизы.
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