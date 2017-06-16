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  • 16.06, 13:43

    СК РФ возбудил три уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

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    СК РФ возбудил три уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

    СК РФ возбудил три уголовных дела <nobr>из-за</nobr> обстрелов в Донбассе

    Главное следственное управление СК РФ возбудило три уголовных дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с обстрелами в Донбассе.

    По данным следователей, с 7 по 13 июня украинские военные, выполняя преступные приказы руководства, провели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам. Под ударами оказалась Луговская улица в Донецке, а также города Кировск и Стаханов.

    Жертвами этих обстрелов стали два человека, в том числе пенсионерка 1937 года рождения. Еще два человека были ранены, кроме того, разрушены семь домов и сооружения на территории одного из заводов.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Лица, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

    Следователи полагают, что целью украинских военных было убийство мирных граждан, и ВСУ действовали «по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования».

    Следственный комитет РФ устанавливает причастных к этим преступлениям. Отметим, что ведомство продолжает собирать данные об обстрелах в Донбассе. По фактам военных преступлений на Украине СК возбудил уже ряд уголовных дел.

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