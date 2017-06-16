СК РФ возбудил три уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

Главное следственное управление СК РФ возбудило три уголовных дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с обстрелами в Донбассе.
По данным следователей, с 7 по 13 июня украинские военные, выполняя преступные приказы руководства, провели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам. Под ударами оказалась Луговская улица в Донецке, а также города Кировск и Стаханов.
Жертвами этих обстрелов стали два человека, в том числе пенсионерка 1937 года рождения. Еще два человека были ранены, кроме того, разрушены семь домов и сооружения на территории одного из заводов.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Лица, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».
Следователи полагают, что целью украинских военных было убийство мирных граждан, и ВСУ действовали «по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования».
возбудил уже ряд уголовных дел.
Жертвами этих обстрелов стали два человека, в том числе пенсионерка 1937 года рождения. Еще два человека были ранены, кроме того, разрушены семь домов и сооружения на территории одного из заводов.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Лица, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».
Следователи полагают, что целью украинских военных было убийство мирных граждан, и ВСУ действовали «по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования».
возбудил уже ряд уголовных дел.
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