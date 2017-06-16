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  • 16.06, 12:11
    На НТВ — премьера второго сезона популярного сериала «Майор Соколов. Игра без правил». НТВ, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — премьера второго сезона популярного сериала «Майор Соколов. Игра без правил»

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    На НТВ — премьера второго сезона популярного сериала «Майор Соколов. Игра без правил»

    На НТВ — премьера второго сезона популярного сериала «Майор Соколов. Игра без правил»

    На НТВ — премьера второго сезона популярного сериала «Майор Соколов. Игра без правил»

      19 июня на НТВ начинается показ нового сезона остросюжетного сериала «Майор Соколов. Игра без правил». Это продолжение истории о майоре управления собственной безопасности Владе Соколове (Константин Соловьев).

      По сюжету, главный герой расследует дела, в которых замешаны сотрудники правоохранительных органов разного ранга. Вместе с коллегами Андреем Гордеевым (Филипп Бледный), Мариной Ветровой (Анастасия Панина), Олегом Ершовым (Александр Наумов) и Владимиром Ладыгиным (Вадим Андреев) он готов отстаивать правосудие и правопорядок, нередко в ущерб собственным интересам.

      В новых сериях работа команды слаженна, а слава об их подвигах уже гремит повсюду. Однако служебные дела тесно переплетаются с личной жизнью героев. Жену Олега Ершова Магду пытаются втянуть в наркобизнес, под угрозой оказывается вся ее семья. Андрей Гордеев собирается жениться на медсестре Татьяне, но неожиданная новость от его бывшей девушки Жени заставит принимать сложные решения. А Марину, возлюбленную Соколова, обвиняют в убийстве и объявляют в розыск. В невиновность девушки не верит никто.

      Сумеют ли герои справиться с сюрпризами, которые приготовила им судьба, зрители смогут узнать уже с 19 июня на НТВ.

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