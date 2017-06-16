Как в России работает рынок рабов: расследование НТВ

Действительно ли в современной России существует невольничий рынок? По неофициальным данным, каждый месяц только в столице пропадают без вести более 500 человек. Большинство — мигранты. И вряд ли
кто-нибудь и когда-нибудь о них спохватится.
Кошмары по ночам и чудовищные головные боли не проходят. Даже сейчас, когда за свою жизнь уже можно не опасаться. Хлеб, вода, хлев для скота и стальная цепь — 738 дней Александр Мирошников провел в настоящем рабстве. У него не было ни единой возможности связаться с близкими, ни единого шанса на побег. Ни забыть, ни простить это невозможно.
Каторжный труд на скотном дворе от заката до рассвета. Унижения моральные и физические. За малейшую провинность фермер Алексей Кошман придумывал для своего раба изуверские наказания. Сегодня бывший невольник, наконец, готов все это рассказать в суде.
Все начиналось банально. Объявление о работе в другом регионе, обещание хорошей зарплаты. Следователи пытались выяснить — план обзавестись собственные рабом у фермера Кошмана родился заранее или появился спонтанно. В любом случае все начиналось нормально. Но в какой-то момент фермер отобрал у пленника паспорт, заставил написать расписку в несуществующем долге. А чтобы тот не сбежал, на ночь, как собаку, сажал на цепь. При этом все члены большой семьи Кошмана знали, что на территории хозяйства живет раб.
В деле только один подозреваемый. Фермер Кошман обвиняется в незаконном лишении свободы, истязаниях и принуждении к труду. Своей вины он не признает. История фермера Кошмана и его невольника — лишь один маленький эпизод. Уголовных дел сотни. Оказывается, и в наши дни человека можно купить, продать и даже подарить.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Каторжный труд на скотном дворе от заката до рассвета. Унижения моральные и физические. За малейшую провинность фермер Алексей Кошман придумывал для своего раба изуверские наказания. Сегодня бывший невольник, наконец, готов все это рассказать в суде.
Все начиналось банально. Объявление о работе в другом регионе, обещание хорошей зарплаты. Следователи пытались выяснить — план обзавестись собственные рабом у фермера Кошмана родился заранее или появился спонтанно. В любом случае все начиналось нормально. Но в какой-то момент фермер отобрал у пленника паспорт, заставил написать расписку в несуществующем долге. А чтобы тот не сбежал, на ночь, как собаку, сажал на цепь. При этом все члены большой семьи Кошмана знали, что на территории хозяйства живет раб.
В деле только один подозреваемый. Фермер Кошман обвиняется в незаконном лишении свободы, истязаниях и принуждении к труду. Своей вины он не признает. История фермера Кошмана и его невольника — лишь один маленький эпизод. Уголовных дел сотни. Оказывается, и в наши дни человека можно купить, продать и даже подарить.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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