Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 12:12

    Украинка попыталась провезти сына в Польшу в чемодане

    1 комментарий

    Украинка попыталась провезти сына в Польшу в чемодане

    Украинка попыталась провезти сына в Польшу в чемодане

    Жительница Украины предприняла попытку провезти в Польшу своего ребенка в чемодане. Об этом сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.

    Анна Михальская: «В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика».

    Мать пыталась спрятать ребенка под слоем одежды. При этом у него не было документов, необходимых для пересечения границы.

    Также Михальская рассказала, что эту же украинку ранее уже задерживали на границе из-за отсутствия нужных документов у ребенка. Впервые женщина с сыном была задержана 11 июня — в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, сообщает РИА Новости.

    Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью. Ранее сообщалось, что после введения безвизового режима на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru