Украинка попыталась провезти сына в Польшу в чемодане

Жительница Украины предприняла попытку провезти в Польшу своего ребенка в чемодане. Об этом сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.
Анна Михальская: «В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика».
Мать пыталась спрятать ребенка под слоем одежды. При этом у него не было документов, необходимых для пересечения границы.
Также Михальская рассказала, что эту же украинку ранее уже задерживали на границе из-за отсутствия нужных документов у ребенка. Впервые женщина с сыном была задержана 11 июня — в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, сообщает РИА Новости.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью. Ранее сообщалось, что после введения безвизового режима на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди.
Мать пыталась спрятать ребенка под слоем одежды. При этом у него не было документов, необходимых для пересечения границы.
Также Михальская рассказала, что эту же украинку ранее уже задерживали на границе из-за отсутствия нужных документов у ребенка. Впервые женщина с сыном была задержана 11 июня — в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, сообщает РИА Новости.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью. Ранее сообщалось, что после введения безвизового режима на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди.
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