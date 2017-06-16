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  • 16.06, 12:11
    Захваченную в Японском море российскую яхту нашли в северокорейском порту. Приморье, Северная Корея, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захваченную в Японском море российскую яхту нашли в северокорейском порту

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    Захваченную в Японском море российскую яхту нашли в северокорейском порту

    Захваченную в Японском море российскую яхту нашли в северокорейском порту

      Российская яхта Katalexa с тремя членами экипажа на борту, о захвате которой в Японском море сообщила Федерация парусного спорта Приморья, находится в северокорейском порту Раджин. Об этом НТВ сообщил пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов.

      Денис Самсонов, пресс-секретарь посольства России в КНДР: «По нашим данным, яхта находится в порту Раджин, и в ближайшее время генконсул планирует выехать туда, чтобы решить все вопросы, связанные с этим инцидентом».

      Katalexa следовала с Тайваня во Владивосток с остановками в Японии и Южной Корее. Приморская Федерация парусного спорта сообщила, что яхта, предположительно, была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря.

      Представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока сообщил, что связи с экипажем нет.

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