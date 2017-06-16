Освобожденное сирийское село Аран возвращается к мирной жизни

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство», отступая, применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказали жители освобожденных населенных пунктов в провинции Алеппо. В частности, в селе Аран экстремисты устроили настоящий геноцид. Из 15 тысяч мирных жителей выжили чуть более тысячи человек. Также террористы уничтожили объекты социальной инфраструктуры.

После освобождения в Аране уже начал работу медпункт, открылся полицейский участок, восстановлена водяная скважина. Едва улицы Арана разминировали сирийские саперы, им на смену пришли строители. Расчистили завалы и приступили к восстановлению разрушенных домов. После нескольких лет, когда там хозяйничали радикалы из ИГ, работы у них непочатый край.



В первую очередь планируют запустить пекарню. До войны там выпекали до 15 тонн хлеба. Хватало и местным жителям, и соседям. Его развозили по всем деревням в округе. Боевики не останавливали производство, сами нуждались в провианте. Но когда правительственные войска подошли вплотную к деревне и радикалы поняли, что здесь им не удержаться, они демонтировали и вывезли все оборудование.



Раньше в здешние магазины приезжали за продуктами и одеждой жители всех соседних деревень. Причем приезжали порой даже на такси. Жили не бедно. Курсировали и пассажирские автобусы. Местные власти планируют восстановить автобусное сообщение. Но лишь когда туда вернутся люди. Пока население Арана всего 1200 человек. До войны их было 15 тысяч. Выращивали фрукты и овощи, торговали. Жизнь текла своим чередом. Пока в село не пришли террористы со своим уставом.



В селе пока нет ни электричества, ни воды. Водонасосную станцию еще не восстановили. Пока пробурили одну скважину, из которой и качают воду. На ремонт линии ЛЭП уйдет не один месяц. Но выход нашли. Используют альтернативные источники энергии — солнечные батареи. Одна из них обеспечивает электроэнергией открывшийся в здании местной школы медпункт. У местных жителей наконец-то появилась возможность хотя бы пройти осмотр у врачей. Для лечения серьезных заболеваний все же придется обращаться к специалистам в Сфири или Алеппо. Но раньше они были лишены и этого.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.