Автоугонщик ранил полицейского ножом в Москве

Полицейский получил ранение, когда попытался задержать автомобильного вора на востоке столицы.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел накануне вечером около 23:20 на улице Маршала Голованова. Полицейский водитель, который находился не на службе в тот момент, заметил подозрительного мужчину. Неизвестный разбил стекло автомобиля Volvo и пытался вскрыть его.
Старший сержант полиции попытался задержать преступника. Но в результате получил ножевое ранение, а злоумышленник сбежал.
Пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Полиция разыскивает нападавшего, передает ТАСС.
Старший сержант полиции попытался задержать преступника. Но в результате получил ножевое ранение, а злоумышленник сбежал.
Пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Полиция разыскивает нападавшего, передает ТАСС.
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