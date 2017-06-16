Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 10:41

    Автоугонщик ранил полицейского ножом в Москве

    комментировать

    Автоугонщик ранил полицейского ножом в Москве

    Автоугонщик ранил полицейского ножом в Москве

    Полицейский получил ранение, когда попытался задержать автомобильного вора на востоке столицы.

    В ГУ МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел накануне вечером около 23:20 на улице Маршала Голованова. Полицейский водитель, который находился не на службе в тот момент, заметил подозрительного мужчину. Неизвестный разбил стекло автомобиля Volvo и пытался вскрыть его.

    Старший сержант полиции попытался задержать преступника. Но в результате получил ножевое ранение, а злоумышленник сбежал.

    Пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Полиция разыскивает нападавшего, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru