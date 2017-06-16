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  • 16.06, 10:41

    Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детского сада в Китае

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    • Фото Reuters © 2017, Aly Song
    Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детского сада в Китае

    Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детского сада в Китае

    Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детского сада в Китае
  • Фото Reuters © 2017, Aly Song

    • Полиция после предварительного следствия установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР устроил 22-летний мужчина с помощью самодельного взрывного устройства.

    Накануне в здании детского сада города Фэнсянь прогремел взрыв. Трагедия случилась в 16:50 по местному времени, когда родители забирали малышей из сада. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам.

    В результате инцидента погибли как минимум восемь человек, в основном женщины и дети. Еще свыше 60 человек пострадали. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

    Как сообщает Центральное телевидение Китая, «правоохранительные органы после осмотра места происшествия, просмотра видеокадров с камер видеонаблюдения, сбора вещественных доказательств и анализов ДНК установила, что взрыв осуществил 22-летний житель города Сюйчжоу с помощью самодельного взрывного устройства».

    Сообщается, что сам подозреваемый скончался в результате взрыва. По данным следствия, подрывник страдал психическим расстройством, взрывное устройство изготовил у себя дома, части и материалы для него были обнаружены полицией при обыске места жительства.

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