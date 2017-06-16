Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детского сада в Китае

Полиция после предварительного следствия установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР устроил
22-летний мужчина с помощью самодельного взрывного устройства.
Накануне в здании детского сада города Фэнсянь прогремел взрыв. Трагедия случилась в 16:50 по местному времени, когда родители забирали малышей из сада. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам.
В результате инцидента погибли как минимум восемь человек, в основном женщины и дети. Еще свыше 60 человек пострадали. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
Сообщается, что сам подозреваемый скончался в результате взрыва. По данным следствия, подрывник страдал психическим расстройством, взрывное устройство изготовил у себя дома, части и материалы для него были обнаружены полицией при обыске места жительства.
В результате инцидента погибли как минимум восемь человек, в основном женщины и дети. Еще свыше 60 человек пострадали. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
Сообщается, что сам подозреваемый скончался в результате взрыва. По данным следствия, подрывник страдал психическим расстройством, взрывное устройство изготовил у себя дома, части и материалы для него были обнаружены полицией при обыске места жительства.
Комментарии