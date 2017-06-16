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  • 16.06, 10:41

    Медведев поручил продлить действие льготной ставки НДС на внутренние авиарейсы

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    Медведев поручил продлить действие льготной ставки НДС на внутренние авиарейсы

    Медведев поручил продлить действие льготной ставки НДС на внутренние авиарейсы

    Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о продлении до 31 декабря 2020 года действия ставки НДС в размере 10% на внутренние пассажирские авиаперевозки.

    Проект федерального закона о продлении льготной ставки еще на три года Минфин и Минтранс должны подготовить до 1 сентября. Одновременно премьер-министр поручил изучить целесообразность обнуления этой ставки.

    НДС на внутренние аивиаперевозки с обычных 18% до 10% снизили в 2015 году. Срок действия льготной ставки, по действующим документам, истекает 31 декабря 2017 года.

    Министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявлял, что снижение НДС с 18% до 10% вывело авиаотрасль из кризиса, а предложение об обнулении НДС на межрегиональных авиарейсах в обход Москвы находится на этапе межведомственного согласования.

    По итогам 2016 года российские авиакомпании зафиксировали убытки в 10 млрд рублей.

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