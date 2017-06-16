СМИ: «столица» ИГИЛ переехала в Эль-Маядин

Главари запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город
Эль-Маядин, сообщает Associated Press.
Эль-Маядин находится в провинции Дейр-эз-Зор в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком. По информации AP, которое ссылается на источники в США и Сирии, бежавшие из Ракки и Мосула главари ИГИЛ обосновались именно здесь.
Операция по освобождению Мосула, который был главным оплотом ИГИЛ в Ираке, продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Наступление на Ракку, считавшуюся «столицей» ИГИЛ в Сирии, началось в июне.
Islamic State group leaders flee former strongholds in Mosul and Raqqa for remote Syrian town. https://t.co/jcMrtWjqSD— The Associated Press (@AP) June 15, 2017
Операция по освобождению Мосула, который был главным оплотом ИГИЛ в Ираке, продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Наступление на Ракку, считавшуюся «столицей» ИГИЛ в Сирии, началось в июне.
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