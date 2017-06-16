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  • 16.06, 10:41

    СМИ: «столица» ИГИЛ переехала в Эль-Маядин

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    СМИ: «столица» ИГИЛ переехала в Эль-Маядин

    СМИ: «столица» ИГИЛ переехала в <nobr>Эль-Маядин</nobr>

    Главари запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин, сообщает Associated Press.

    Эль-Маядин находится в провинции Дейр-эз-Зор в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком. По информации AP, которое ссылается на источники в США и Сирии, бежавшие из Ракки и Мосула главари ИГИЛ обосновались именно здесь.


    Операция по освобождению Мосула, который был главным оплотом ИГИЛ в Ираке, продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Наступление на Ракку, считавшуюся «столицей» ИГИЛ в Сирии, началось в июне.

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